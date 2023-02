Drulă: "Grindeanu a făcut praf autostrada Craiova - Lugoj. Un rău enorm făcut Olteniei" 

"Autostrada A6 Craiova-Lugoj, un proiect făcut praf de Sorin Grindeanu. Un rău enorm făcut Olteniei, din ambiție prostească. Pe 1 iunie 2021, în mandatul meu se lansa licitația pentru proiectarea autostrăzii A6 Craiova-Lugoj. Primul pas, concret și necesar, făcut după Revoluție pentru acest mare proiect de infrastructură care va lega sudul României de Europa.Câteva luni mai târziu, licitația era pe finalizare și contractul de proiectare aproape gata de semnat. De atunci, a început dezastrul. În loc să semneze contractul, Grindeanu a decis ilegal (după cum aveau să constate instanțele ulterior) să anuleze licitația.Pretextul? Chipurile, termenul de proiectare era prea lung: trei ani. Grindeanu a lansat altă licitație cu termen de doi ani.

A spart și proiectul în 4 loturi (licitația din 2021 era cu un singur tronson). De atunci a trecut 1 an și nu este semnat NICIUN contract. Matematica de clasa I ne spune că nu s-a economisit nimic, iar costul acestei manevre este că proiectarea nu a început nici azi când vorbim.Licitația lansată de Grindeanu nu e gata, sunt contestații peste contestații și reevaluări peste reevaluări. Nici licitația din 2021 nu e anulată, pentru că instanțele au decis că anularea a fost ilegală. Așadar avem două licitații în paralel, niciun contract semnat și un an irosit. Asta în condițiile în care acum 1 an s-ar fi putut semna contractul pentru întreg proiectul și astăzi am fi fost în plină activitate de proiectare. Pare de noaptea minții. Și este. Un proiect lăsat la cheie, omorât de PSD la Transporturi," scrie Drulă pe Facebook.

Drulă vrea un răspuns și de la PNL Oltenia

"Între timp, PNL-ul din Oltenia tace mâlc. Vajnicii parlamentari și europarlamentari din Mehedinți, Dolj, Olt. Mă gândesc la câteva nume, deputatul Ștefan Stoica de la Dolj, ministrul Virgil Popescu de la Mehedinți, europarlamentarul Marinescu - toți domnii ăștia îmi scriau mie în 2021 scrisori dramatice în care sărea cămașa de pe ei pentru autostrada A6 și acum, când Grindeanu a nenorocit proiectul, se ascund pe sub mese. PSD-ul din Oltenia e și el bun doar la periat scamele de pe cămașa lu’ șefu’ de la Timișoara. Doamna Olguța Vasilescu, vajnică luptătoare, și-a pierdut glasul când e vorba de A6. Mare șef dl. Grindeanu în PSD, nu merge să i se ceară socoteală.Dați mai departe să se știe în Mehedinți, în Dolj, Gorj, Olt și Vâlcea ce-au făcut PSD și PNL la Transporturi și cum au blocat autostrada A6," mai spune Drulă.

