Dogioiu, precizări privind demisia lui Ilie Bolojan

Ioana Ene Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, „anunț despre demisia lui Ilie Bolojan”!

Un nou zvon a circulat miercuri dimineață în spațiul public, potrivit căruia premierul ar fi demisionat. Informația a fost însă dezmințită prompt.

„Am primit deja întrebări, deci răspund și aici ca să fie clar: zvonul că premierul ar fi demisionat este fake absolut. Nici măcar nu a venit vorba de așa ceva în ședința coaliției”, a spus Ioana Ene Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

