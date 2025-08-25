Data actualizării: | Data publicării:

Daniel Zamfir (PSD) îi răspunde lui Cătălin Drulă (USR): Hai că s-a umflat tărâţa-n Drulău!

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Politica
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Senatorul PSD Daniel Zamfir a lansat un nou atac la adresa președintelui USR, Cătălin Drulă, după ce acesta a cerut organizarea de alegeri în București în luna noiembrie.

Cătălin Drulă (USR) a susținut că alegerile trebuie organizate în luna noiembrie.

„Hai că s-a umflat tărăța-n Drulău! Vrea el, mort-copt, să ținem alegeri acum în București, ca nu doar s-a pozat degeaba cu Nicușor!”, a scris Daniel Zamfir pe Facebook.

Social-democratul a criticat USR pentru „pretențiile exagerate”, amintind că formațiunea se află la un scor de aproximativ 10% și „nu decide ea ce și când se întâmplă”.

„Chiar trecem printr-o perioadă dificilă, cu un an 2024 plin de alegeri, iar românii sunt mult mai preocupați de măsurile care le vor afecta traiul decât de ambițiile personale ale drulăului”, a adăugat Daniel Zamfir.

El a conchis că guvernarea poate continua și fără USR: „Să nu uite că nu sunt miezul guvernării și se poate guverna țara și fără ei. Și poate că ar fi mai bine”.

Deputatul USR Cătălin Drulă, vehiculat ca posibil candidat la alegerile locale din Capitală, a transmis luni că nu PSD decide dacă avem alegeri la Bucureşti. Cătălin Drulă mai spune că preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Bolojan au fost clari: Vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Daniel Zamfir (PSD) îi răspunde lui Cătălin Drulă (USR): Hai că s-a umflat tărâţa-n Drulău!
25 aug 2025, 17:04
PSD va reveni la şedinţele coaliţiei pentru a clarifica măsurile întârziate din pachetul 2
25 aug 2025, 15:19
Bogdan Chirieac, scenariu negru: USR va rupe coaliția și va face praf și pulbere tot. Haosul va guverna România
25 aug 2025, 15:23
Moșteanu îi răspunde lui Chirieac: De unde bani pentru ca românii să facă patru luni armata
25 aug 2025, 14:52
PSD revine la masa coaliției. Grindeanu: Inclusiv aseară m-am întâlnit cu premierul
25 aug 2025, 14:09
Pentru prima oară, un lider PNL avertizează USR că face un joc periculos prin conflictul cu PSD. ”Preocupare excesivă pentru imaginea proprie a miniștrilor USR”
25 aug 2025, 11:26
ParintiSiPitici.ro
Semnal ROȘU pentru 8 septembrie: Scenarii posibile pentru prima zi de școală. Ce ne arată faptele de până acum și ce s-ar putea întâmpla în Ziua 1 (analiză)
25 aug 2025, 11:53
Fost candidat la președinția României, dus la audieri după ce ar fi racolat un minor - Foto în articol
25 aug 2025, 10:50
Semnalul pe care l-a dat Călin Georgescu astăzi către AUR și Guvern. Bogdan Chirieac: E o poartă deschisă. Ar avea un succes uriaș
25 aug 2025, 12:28
Ordonanța de Urgență care bagă Senatul în ședință astăzi
25 aug 2025, 08:45
Scandalul răsturnării conducerii Romsilva: Ce face astăzi Ministerul condus de Diana Buzoianu
25 aug 2025, 08:34
Ministrul Sănătăţii, mesaj clar pentru medicii de la spitalele de stat: Contractul cu CNAS, prioritar
24 aug 2025, 21:17
Armată de 4 luni pentru români. Chirieac, întrebare cheie pentru Moșteanu și Țoiu
24 aug 2025, 20:34
Cine câștigă Primăria Capitalei în locul lui Nicușor Dan. Chirieac: Nu mă miră! Lumea nu are încredere în el
24 aug 2025, 20:29
Motivul pentru care s-a împrumutat România cu sume uriaşe. Explicaţiile lui Marian Petrache, PNL
24 aug 2025, 17:45
Curtea de Apel Bucureşti dă câştig de cauză PSD în dosarul în care Vlad Voiculescu cerea daune morale de 25.000 de euro pentru defăimare
24 aug 2025, 14:24
Ce a discutat Ilie Bolojan cu Maia Sandu la Chişinău
23 aug 2025, 17:49
Planul lui Putin care l-a șocat pe Trump. Ce urmează: "Avem o nouă ordine politică mondială. Republica Moldova e desertul"
23 aug 2025, 13:04
Donald Trump, întinerit brusc în 4 zile. Chirieac: Mai trebuie să-l vedem cântărind 75 kg. Cum arată acum - FOTO
23 aug 2025, 11:55
Ilie Bolojan, primit de omologul moldovean, Dorin Recean, la sediul Guvernului de la Chişinău
23 aug 2025, 10:37
Când vor fi alegerile pentru Primăria Bucureşti. Diana Tache, mesaj cu privire la candidaţi
23 aug 2025, 10:22
Ilie Bolojan, sâmbătă,  în vizită în Republica Moldova
23 aug 2025, 07:51
Incendiul de la uzina de armament din Cugir: Acuzații, controverse și reacția lui Radu Miruță când a fost întrebat dacă un cumnat al său asigură paza
22 aug 2025, 23:00
Se suspendă relațiile dintre orașele Iași - Chișinău, după ce primarul moldovean a fost interzis în Spațiul Schengen
22 aug 2025, 19:22
Florian Bichir: Putin i-a spus lui Băsescu să facă acest lucru. A fost un măr otrăvit! / video
22 aug 2025, 12:03
Alegeri Primăria București. Chirieac: „Abia aștept să văd cum îi veți face campanie acestui candidat”. Replica lui Ciuvică / video
22 aug 2025, 09:49
Când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Bolojan, anunț despre candidatul "redutabil" al PNL-ului
21 aug 2025, 23:16
Premierul Bolojan, nemulțumit de situația din coaliție: Înseamnă că acest Guvern este tot timpul cu mandatul pe masă
21 aug 2025, 23:19
Șansele lui Călin Georgescu pentru fotoliul Capitalei. Bogdan Chirieac: Ura și frustrarea ating cote foarte greu de gestionat
22 aug 2025, 00:00
Vila din Aviatorilor, care trebuia să-i revină unui ”fost șef al statului român”, dată de Ilie Bolojan spre închiriere
21 aug 2025, 22:07
Ilie Bolojan, noi informații despre legea privind Pilonul II de pensii: Mi-a căzut în brațe
21 aug 2025, 20:01
Piperea acuză o naționalizare mascată a sistemului de pensii private: Opt ani, banii tăi nu mai sunt ai tăi
21 aug 2025, 19:12
Istoricul F. Bichir, despre influența rusă în Republica Moldova și la alegerile din România (VIDEO)
21 aug 2025, 15:07
Florian Bichir: „Republica Moldova ar trebui să aibă grijă să nu cadă în istorie...” cum spunea Cioran (VIDEO)
21 aug 2025, 13:48
Guvernul a aprobat atribuirea unei locuințe lui Băsescu. Controversa momentului. Dogioiu: Așa a cerut fostul președinte, iar Executivul a acceptat
21 aug 2025, 13:33
Provocările PNL și PSD în fața ofensivei USR. Petrache, detalii despre susținerea lui Drulă la PMB / video
22 aug 2025, 14:46
Avocatul Bărbuceanu face lumină după declarațiile judecătoarei Scântei despre noua candidatură a lui Călin Georgescu
21 aug 2025, 09:01
Dezvăluiri din PNL: De ce nu se ridică Nicușor Dan la așteptările românilor / video
22 aug 2025, 08:54
Robert Cazanciuc: Trebuie să existe mai mult dialog în cadrul coaliției guvernamentale 
21 aug 2025, 07:54
Călin Georgescu ar putea candida la Primăria Capitalei - Surse
20 aug 2025, 21:59
Răsturnare de situație! Toni Neacșu afirmă că, de fapt, NU se va interzice cumulul pensie-salariu la stat
20 aug 2025, 21:22
ANAF vrea să știe câte sarmale mâncăm la nunți și botezuri. Ce detalii cere restaurantelor
20 aug 2025, 19:34
România trimite pompieri din cadrul IGSU în Spania pentru combaterea incendiilor devastatoare din țara iberică
20 aug 2025, 18:22
PSD: Asta realizăm în timp ce USR nu face nimic. Românii pot trage singuri concluziile
20 aug 2025, 15:27
Mesaj pentru cei care îi pun piedici lui Ilie Bolojan: Acești oameni sunt trădători de țară / video
20 aug 2025, 15:20
Guvernul Bolojan pregătește majorarea impozitelor pe locuințe cu până la 70%. Anunțul lui Tanczos Barna
20 aug 2025, 14:20
Alegeri în două tururi. Se vrea schimbarea jocului la alegeri. Lovitură în PNL: „Am greșit cu un singur tur” / video
20 aug 2025, 14:19
Propunerea lui Crin Antonescu referitoare la pensiile magistraților, respinsă de Comisia de muncă. Ștefan Pălărie (USR), precizări
20 aug 2025, 13:09
De unde a pornit, de fapt, mesajul lui Dan Tănasă (AUR) privind comenzile livrate de muncitori din Asia și Africa
20 aug 2025, 12:50
Dragoș Pîslaru tocmai ce și-a cumpărat casă în Belgia. Răspunsul ministrului după scandalul deconturilor
20 aug 2025, 11:24
Ministerul Muncii propune schimbări privind detaşările şi transferurile funcţionarilor publici
19 aug 2025, 23:43
Guvernul Bolojan, față-n față cu un blocaj total și proteste, din cauza Pachetului 2. Bogdan Chirieac: I-au ars efectiv/ Ei sunt oaia neagră
19 aug 2025, 22:29
Cele mai noi știri
acum 2 minute
Grindeanu, demersuri pentru sprijinul administrațiilor locale. Cu cine s-a întâlnit liderul PSD / foto în articol
acum 5 minute
Uite că se poate! Copii deconectați de la ecrane, conectați la frumusețea icoanelor pe sticlă, la Muzeul Vergu-Mănăilă / foto
acum 39 de minute
J.D. Vance dezvăluie „concesiile semnificative“ făcute de Rusia în direcția unui acord de pace în Ucraina
acum 41 de minute
Daniel Zamfir (PSD) îi răspunde lui Cătălin Drulă (USR): Hai că s-a umflat tărâţa-n Drulău!
acum 49 de minute
Președintele Poloniei oprește prin veto și finanțarea serviciului Starlink pentru Ucraina
acum 1 ora 4 minute
Adevărata față a românilor, arătată de părintele Vasile Ioana. Lecția pe care un srilankez, venit la muncă în țara noastră, nu o va uita niciodată / galerie foto
acum 1 ora 22 minute
Ce este shedding vaccinal. Medicii vin cu explicații clare după teoria Flaviei Groșan privind vaccinul COVID-19
acum 1 ora 25 minute
Colcăie de vipere în orașul lui Lasconi. Șerpărie într-un parc din centrul Câmpulungului
Cele mai citite știri
pe 24 August 2025
Delta Dunării renaște. 1.000 de hectare reconectate cu apele fluviului şi transformate într-un veritabil paradis natural
pe 24 August 2025
Armată de 4 luni pentru români. Chirieac, întrebare cheie pentru Moșteanu și Țoiu
acum 8 ore 38 minute
Românii vor putea călători în ţările UE doar cu buletin cu cip. Cum și de când se aplică noua reglementare
pe 24 August 2025
De ce a refuzat Gigi Becali să-l boteze pe "Georgios", copilul lui Ianis Hagi
acum 5 ore 18 minute
Semnalul pe care l-a dat Călin Georgescu astăzi către AUR și Guvern. Bogdan Chirieac: E o poartă deschisă. Ar avea un succes uriaș
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel