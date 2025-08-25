Daniel Zamfir (PSD) îi răspunde lui Cătălin Drulă (USR): Hai că s-a umflat tărâţa-n Drulău!

Senatorul PSD Daniel Zamfir a lansat un nou atac la adresa președintelui USR, Cătălin Drulă, după ce acesta a cerut organizarea de alegeri în București în luna noiembrie.

Cătălin Drulă (USR) a susținut că alegerile trebuie organizate în luna noiembrie.

„Hai că s-a umflat tărăța-n Drulău! Vrea el, mort-copt, să ținem alegeri acum în București, ca nu doar s-a pozat degeaba cu Nicușor!”, a scris Daniel Zamfir pe Facebook.

Social-democratul a criticat USR pentru „pretențiile exagerate”, amintind că formațiunea se află la un scor de aproximativ 10% și „nu decide ea ce și când se întâmplă”.

„Chiar trecem printr-o perioadă dificilă, cu un an 2024 plin de alegeri, iar românii sunt mult mai preocupați de măsurile care le vor afecta traiul decât de ambițiile personale ale drulăului”, a adăugat Daniel Zamfir.

El a conchis că guvernarea poate continua și fără USR: „Să nu uite că nu sunt miezul guvernării și se poate guverna țara și fără ei. Și poate că ar fi mai bine”.

Deputatul USR Cătălin Drulă, vehiculat ca posibil candidat la alegerile locale din Capitală, a transmis luni că nu PSD decide dacă avem alegeri la Bucureşti. Cătălin Drulă mai spune că preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Bolojan au fost clari: Vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie.

