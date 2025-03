Dosarul lui Călin Georgescu, incomplet cu intenţie? Dan Nica: E o teorie, cum să faci să te împiedici intenţionat

"Eu văd lucrurile mai nuanţat. Candidatul nostru şi-a depus semnăturile, şi-a făcut un dosar. Faptul că alt candidat nu a putut să îşi facă un dosar... Mai e o teorie politică aici, cum să facă să te împiedici intenţionat. Ca să te victimizezi că ai căzut, îţi faci un dosar unde intenţionat nu pui o hârtie, îţi respinge dosarul, iar apoi spui că ticăloşii vor să te scoată, să nu candidezi, ca să creezi un moment de emoţie publică, ceea ce sigur că este o ticăloşie.

Nu pot să cred că nu au putut să facă un dosar complet. Totuşi, nu e ştiinţa rachetelor", a declarat Dan Nica la Antena 3 CNN.

BEC a decis să respingă dosarul de candidatură depus de Călin Georgescu.

Potrivit surselor România TV, unul dintre motive are legatură cu declarația de avere a lui Călin Georgescu. Practiv, apar diferențe senificative față de decarația depusă în noiembrie 2024, la prima candidatură a acestuia. In plus, procurorii ar fi spus ca și ancheta penală a lui Călin Georgescu cântărește în decizia BEC.

