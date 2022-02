Conflict Rusia - Ucraina. Ciucă: Au fost deja întocmite planurile necesare

„Sunt măsuri pe care le-am coordonat cu aliații noștri și, desigur, cu statele membre ale UE. Au fost deja întocmite planurile necesare, verificarea mijloacelor și mecanismelor interne și aliate. Solicit, în continuare, tuturor miniștrilor cu responsabilități în domeniu să continue analiza și desigur partea de evoluție a situației, fiind în continuare nevoie de coordonare și vigilență, astfel încât să putem să asigurăm cetățenii că suntem în măsură să ne garantăm securitatea și apărarea”, a spus premierul Nicolae Ciucă, miercuri, 23 februarie, la începutul ședinței de Guvern.

Amintim că preşedintele rus, Vladimir Putin, a decis recunoaşterea independenţei regiunilor separatiste ucrainene Lugansk şi Doneţk, invocând faptul că Ucraina nu a avut niciodată o „statalitate autentică”.

Ciucă, anunțuri în ședința de Guvern

În altă ordine de idei, tot miercuri, la începutul ședinței de Guvern, Nicolae Ciucă a spus că Guvernul este „aproape” de finalizarea pachetului de măsuri pentru protecția populației și a economiei față de evoluția prețurilor la energie și gaze.

„Suntem aproape de finalizarea pachetului de măsuri la nivelul Guvernului pentru a continua măsurile de protecție a populației și a economiei față de evoluția prețurilor la energie și gaze”, a declarat, miercuri, 23 februarie, premierul Nicolae Ciucă la începutul ședinței de Guvern.

„Am avut, de asemenea, întâlnire la nivelul coaliției, măsurile fiind în principiu finalizate. Mâine urmează să desfășurăm o nouă întâlnire în cadrul Comitetului inter-instituțional, urmând ca apoi să comunicăm aceste măsuri, care încă o dată vin să asigure un set de mecanisme, astfel încât protejarea populației și a economiei să se realizeze pe o perioadă mai lungă de timp”, a subliniat Nicolae Ciucă.

În ceea ce privește pandemia, este foarte clar că am intrat pe o linie descendentă în valul 5 al pandemiei, a spus premierul Nicolae Ciucă. „Având în vedere evoluția situației pandemice, am discutat și am spus public că urmează să desfășurăm o analiză după data de 15 februarie la nivelul Ministerului Sănătății și a celorlalte instituții implicate în gestionarea crizei pandemice. Au avut loc aceste evaluări, este foarte clar că în momentul de față, în ceea ce privește valul 5, am intrat pe o linie descendentă și am discutat cu domnul ministru Rafila, urmând ca, în perioada imediat următoare, să avem o analiză cât se poate de concretă și să venim cu măsuri care să se preteze la nivelul situației concrete”, a spus Nicolae Ciucă.

