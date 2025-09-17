Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video

Mugur Ciuvică și Bogdan Chirieac au avut un schimb de replici, pornind de la o declarație a președintelui Grupului de Investigații Politice.
Mugur Ciuvică a spus că marea victorie a democrației în România este alegerea lui Nicușor Dan ca președinte al României.
Când a auzit, Bogdan Chirieac a zis: „Uitați-vă bine la mine... Dacă nu îl va susține Mugur Ciuvică pe Cătălin Drulă la Primăria București... Mai vedem”.
„Nu susțin pe nimeni”
Mugur Ciuvică a negat orice implicare în lupta pentru Capitală:
„Am zis că, la Primăria București, nu susțin pe nimeni. N-am treabă cu Primăria București”.
Replica lui Chirieac a venit rapid:
„Eee... nu veți zice că-l susțineți pe Cătălin Drulă, dar îi veți ataca pe ceilalți candidați”, a spus, ironic, analistul politic.
„Atunci dumneavoastră o susțineți pe Anca Alexandrescu”
Mugur Ciuvică nu s-a lăsat mai prejos și a contraatacat:
„Iar atunci dumneavoastră o susțineți pe doamna Anca Alexandrescu...”
Bogdan Chirieac a întors mingea cu o altă ironie:
„De ce nu? Aveți ceva cu femeile politician?”
„Absolut nimic. Susțineți-o pe doamna Anca”, a răspuns Mugur Ciuvică.
„Oooo... deja o atacați. Faceți cale liberă pentru Cătălin Drulă”, a conchis Bogdan Chirieac, în tonul lui sarcastic.
de Roxana Neagu