Ce va fi după invazie? Chirieac: Nu avem motive să fim optimiști! Toate bubele Orientului Mijlociu ies acum la suprafață. "Tumorile netratate" se întind în toată lumea

Știm ce se întâmplă în Orientul Mijlociu acum. Dar în Europa ce se întâmplă? Se rup democrațiile? Se refac puterile? Se deznoadă și se înnoadă noi relații? Cine va avea de suferit de pe urma invaziei Israelului în Gaza?

Rușii nu pot fi deocamdată acuzați, la modul precis, că ar avea implicații în atacul Hamas asupra Israelului în acest moment. Însă este evident că Rusia beneficiază din plin de consecințele acestui al doilea război, conflict care are potențialul de a tensiona relațiile și de a diviza societățile din Vest, generând probleme considerabile în ceea ce privește poziționarea și sprijinul politic, financiar și militar acordat de guvernele respective. Și nu e vorba de primele zile de după atacul Hamas, când consensul a fost rapid și facil, ci la ceea ce va urma după intervenția forțată a armatei Israelului în Gaza.

Previziunile analistului politic Bogdan Chirieac privind situația internațională, în urma posibilei invazii a Israelului în Gaza, nu sunt tocmai optimiste.

"Israelul e conștient că trebuie să aibă cât mai puține victime colaterale. Ținta Israelului sunt teroriștii Hamas. Ideea este că Israelul e foarte bine conectat din punct de vedere politic și diplomatic cu Occidentul. Și fiecare mutare pe care o face este. probabil, în consultare în primul rând cu SUA. Și cu Uniunea Europeană, dar în primul rând cu SUA. UE, din păcate, nu are o conducere unitară. De-aia vedeți că Parisul are o opinie, Berlinul alta, Londra... ș.a.m.d. Sigur, în cazul ăsta, cam toată Europa, la nivel politic, e pe linie.

Se spune că Israelul și-a depășit dreptul la autoapărare, Păi cu ce și-a depășit? Că n-a intrat încă în Gaza. E vorba de lucruri importante. China are interesul cu Taiwanul... iar în ceea ce privește Iranul - probabil că lucrul ăsta s-a anticipat încă de pe 7 octombrie - fiindcă altfel nu s-ar fi mutat cel mai mare și mai modern portavion al lumii în zona israeliană. Acest portavion are capabilitatea să distragă întreaga flotă aeriană a Iranului. Deci, da, într-adevăr războiul este global! Câtă vreme intră și China în joc, Moscova este în joc fiindcă președintele Organizației Țărilor Arabe a fost deja la Moscova pentru a cere sprijin... sunt 22 de state acolo! Plus țările din Golf care au o atitudine discutabilă sau, în orice caz, poate ridica preocupări, așa cum este Kuwait și Quatar care n-au vorbit nimic despre măcelul din Israel, au vorbit numai despre Hamas și Palestina.

Situația internațională, acum înainte de invazie, este extrem de tensionată. Ce va fi după invazie? S-ar putea să ne trezim că și Iranul va intra cu armata regulată în joc ceea ce este profund greșit. Fiindcă nu știm precis dacă Iranul, de când e umăr la umăr cu Federația Rusă, are sau nu bomba nucleară. Știți că Iranul a tot încercat să-și facă bomba nucleară, era foarte aproape, instalațiile au fost bombardate de Israel. Programul nuclear iranian a fost oprit, apoi au spus că renunță la programul nuclear în schimbul ridicării sancțiunilor economice... Deci, toate bubele Orientului Mijlociu, și nu sunt bube mici, ies acum la suprafață! Toate tumorile care au apărut de-a lungul timpului și nu au fost tratate se întind nu numai acolo, ci peste tot în lumea civilizată. Dacă până și în liniștita Românie, că măcar asta mai avem, apare alertă cu bombă la Școala Americană din București... nu avem motive să fim optimiști!" a spus Bogdan Chirieac la România TV.

Acest articol reprezintă o opinie.