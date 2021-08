Canabis la AUR. Guşă: Iese din schemă. Alte partide vor să ocupe acest loc / video

"După aceste incidente s-ar putea să ne trezim la următoarele alegeri că AUR-ul nu mai este atât de interesant. Am văzut ce s-a întâmplat şi în Moldova, am văzut toţi marele eşec, sub 1% (n.r. – la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova) pentru un partid unionist românesc în Moldova, adică potenţial electoral cvasinul. Atât luam şi eu dacă mă duceam. Am stat un an acolo, în 2010; făceam un partid şi luam şi eu pest 1% la Chişinău la câtă lume mă cunoaşte. Aici se întâmplă lucruri.

Pornind de la acest incident neplăcut e limpede că AUR-ul iese dintr-o schemă şi probabil că sunt alte partide sau formaţiuni politice care vor să vină să ocupe acest loc. (...) AUR-ul apune. Nu va mai străluci atât de tare", a declarat Cozmin Guşă la emisiunea "Deferiţi mass-media".

VIDEO:

Ce s-a întâmplat, vineri, în Parlament

Un angajat din legislativ a fost prins la intrarea în Parlament cu un pliculeț cu masă vegetală, posibil cannabis. Cei de la SPP au chemat Poliția să-l percheziționeze după ce au observat, la controlul de securitate, un 'obiect dreptunghilar, suspect', informează Antena 3.

La controlul corporal, s-a găsit un pliculeț ce conținea o masă vegetală. Suspiciunile celor de la SPP au fost că bărbatul avea asupra sa cannabis, în cantitate de aproximativ două grame.

Polițiștii de la Secția 17 l-au condus la sediu. Pliculețul a fost confiscat și trimis la laborator.

Surse din cadrul anchetei, citate de Antena3, spun că bărbatul respectiv încerca să intre în Senat cu un pliculeț de cannabis.

Realitatea PLUS a transmis, ulterior, că ar fi vorba despre un membru AUR. Contactat de Realitatea PLUS, liderul partidului, George Simion, nu a răspuns la telefon.

Dosarul a fost preluat de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București. Deocamdată, persoana nu a fost pusă sub acuzare. Se așteaptă și rezultatele testelor de laborator.

S-ar putea convoca și o comisie disciplinară, a precizat Antena3, în jurul orei 11:40.

UPDATE: Cozmin Gușă a dezvăluit la DC News TV, vineri, că este vorba despre purtătorul de cuvânt al AUR, Mircea Gheorgheosu.