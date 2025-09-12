Bolojan și Predoiu pregătesc măsuri pentru fluidizarea traficului și digitalizarea serviciilor publice în capitală

Premierul Ilie Bolojan a avut vineri o întrevedere importantă cu viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, unde au analizat măsuri menite să îmbunătățească viața cetățenilor din București și județul Ilfov. La discuții a participat și secretarul de stat Bogdan Despescu, evenimentul concentrându-se pe trei direcții principale: fluidizarea traficului, digitalizarea serviciilor publice și dezvoltarea unor dispecerate integrate pentru coordonarea eficientă a intervențiilor.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, o întrevedere de lucru cu viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, la care a participat şi secretarul de stat Bogdan Despescu. Discuţiile au vizat teme de interes major pentru cetăţeni, printre care: implementarea conceptului de fluidizare rutieră în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov; digitalizarea serviciilor destinate cetăţenilor, în vederea creşterii accesibilităţii şi reducerii birocraţiei; dezvoltarea şi operaţionalizarea unor dispecerate integrate care să reunească Poliţia Naţională şi Poliţiile Locale, pentru o mai bună coordonare a intervenţiilor”, a transmis vineri Guvernul.

Premierul Ilie Bolojan și vicepremierul Cătălin Predoiu au subliniat că aceste inițiative urmăresc modernizarea serviciilor publice și creșterea siguranței rutiere, oferind totodată o mai mare eficiență instituțiilor aflate în slujba cetățenilor. Potrivit oficialilor, integrarea dispeceratelor Poliției Naționale cu cele ale Polițiilor Locale va permite o reacție mai rapidă în situațiile de urgență și o coordonare mai clară între instituțiile responsabile cu ordinea publică.

În ceea ce privește digitalizarea serviciilor, guvernanții au precizat că obiectivul principal este reducerea birocrației și creșterea accesibilității pentru cetățeni, prin implementarea unor platforme și aplicații care să faciliteze interacțiunea cu administrația publică. Totodată, conceptul de fluidizare rutieră va include măsuri pentru optimizarea traficului în punctele cheie ale capitalei și în zonele limitrofe ale Ilfovului, cu scopul de a reduce blocajele și de a spori siguranța participanților la trafic.

