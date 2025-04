Alegerile din 2025, compromise pe model Georgescu și rușii? „Interferență externă” și în scandalul USR - Lasconi - Nicușor Dan

Potrivit lui Hillerin, intervenția lui Dominic Fritz, care a avut loc pe 9 aprilie 2025, la ora 11:29 și a durat aproape 25 de minute, reprezintă o acțiune directă într-un proces electoral la care, legal, nu are dreptul să participe, nefiind cetățean român.

„Ieri, 9 aprilie 2025, în România a avut loc un eveniment deosebit de grav: în plină zi, fără pic de fereală, a avut loc loc ceea ce autoritățile statului român au numit, în ocazii anterioare, o „interferență externă în campania electorală din România”.

Începând cu ora 11:29 AM, în ziua de 09.04.2025, timp de 24 de minute și 55 de secunde, cetățeanul german Dominic Fritz a intervenit violent în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din România, anunțând că doamna Elena Lasconi nu mai beneficiază de susținerea partidului politic Uniunea Salvați România pentru candidatura la alegerile prezidențiale.

Domnul Dominic Fritz este cetățean german fără a fi și cetățean român. Domnia sa a depus dosarul/cererea pentru dobândirea cetățeniei române în anul 2024, însă nu a dobândit această cetățenie până în momentul de față. Ca cetățean al unei țări membre UE, domnul Dominic Fritz are dreptul de a alege și de a fi ales în cadrul autorităților locale din România, în UAT-ul unde are domiciliul. De asemeni, domnul Dominic Fritz are dreptul de a candida și de a alege la alegerile din România pentru Parlamentul European, pe lista unui partid din România sau ca independent.

Domnul Dominic Fritz, însă, nu are dreptul, nefiind și cetățean român, să candideze sau să aleagă în alegerile pentru Parlamentul României. De asemeni, domnul Dominic Fritz, nefiind și cetățean român, nu are dreptul de a alege sau de a fi ales la alegerile prezidențiale din România.

În aceste condiții, intervențiile domnului Dominic Fritz în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din România se încadrează în categoria „interferențe străine”. Dacă alegerile prezidențiale din 2024 din România au fost anulate din cauza unor „interferențe străine” care nu au putut fi dovedite, fără a exista, nici în acest moment, numele și datele de identificare clar dovedite ale unui singur cetățean străin sau entități statale străine care să fi interferat în alegerile din România, atunci, în acest caz, în care interferența unui cetățean străin clar identificabil este complet dovedibilă, alegerile prezidențiale din 2025 din România sunt deja compromise.

PS: Pentru a elimina orice discuție ulterioară: în cursul zilei de 09.04.2025 am solicita atât domnului Dominic Fritz cât și domnului Ionuț Moșteanu, purtător de cuvânt al USR, clarificări legate de deținerea sau nu a cetățeniei române de către domnul Dominic Fritz. Niciunul dintre cei doi nu a răspuns solicitărilor mele, ceea ce mă face să consider că domnul Fritz nu a dobândit încă cetățenia română”, a scris jurnalistul Patrick André de Hillerin pe Facebook.

