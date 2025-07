A7 merge înainte. Cine vrea să tragă frâna? „Opriți acest ministru! E complet inacceptabil ce face”

Potrivit parlamentarului, Autostrada Moldovei (A7) nu pierde finanțare, iar lucrările continuă fără întrerupere. Romeo Lungu (PSD) a zis că nu este vorba despre o pierdere de fonduri, ci despre o schimbare a sursei de finanțare. Unele tronsoane vor fi acoperite din fonduri de coeziune, granturi nerambursabile, în locul banilor din PNRR, care presupun și cofinanțare. Romeo Lungu solicită public ministrului să înceteze cu „retorica alarmistă” și să nu submineze încrederea publicului în investițiile strategice ale României.

„Un ministru deconectat de realitate anunță ‘dezastre’ care nu există. Autostrada Moldovei merge mai departe, iar Buzăul nu pierde nimic – dimpotrivă! Avem în fruntea Ministerului Investițiilor un ministru complet deconectat de realitate, care face declarații panicarde, fără legătură cu faptele. Dragoș Pîslaru, fost exponent al unei guvernări zero în materie de infrastructură, lansează acum în spațiul public ideea că s-ar fi pierdut finanțarea prin PNRR pentru tronsoane din Autostrada Moldovei și Autostrada Unirii. Fals. Grav și iresponsabil. Ca deputat ales să reprezinte județul Buzău, mă simt obligat să intervin.

Buzăul este direct beneficiar al Autostrăzii Moldovei, iar oamenii din acest județ merită adevărul: toate șantierele sunt active, lucrările continuă, graficul este respectat, iar investițiile nu se opresc. Nicio licitație nu se anulează. Niciun contract nu se suspendă. Toate șantierele continuă conform contractelor și graficelor asumate. Nicio licitație nu se reia, niciun proiect nu se suspendă. Autostrada Moldovei – A7 – se construiește, și nimic nu va sta în calea acestei investiții strategice.

Adevărul este simplu: nu vorbim despre o pierdere de fonduri, ci despre o schimbare a sursei de finanțare. În loc să folosim împrumuturi din PNRR – cu cofinanțare de până la 60% – anumite tronsoane vor fi acoperite din fonduri de coeziune, adică granturi nerambursabile. Cu alte cuvinte, România nu doar că nu pierde bani, dar iese financiar mai bine. Mai puțină presiune pe bugetul național, costuri mai mici, aceeași infrastructură livrată. Ce face domnul Pîslaru este o deformare periculoasă a realității. În loc să susțină proiectele majore ale țării, lansează mesaje de criză care nu au nicio acoperire.

Este complet inacceptabil ca un membru al guvernului să afecteze încrederea în investițiile strategice doar pentru a obține capital politic de moment. România are nevoie de autostrăzi, nu de spectacol. Moldova are nevoie de dezvoltare, nu de promisiuni reluate. Iar Buzăul are nevoie de continuarea investițiilor care schimbă profilul economic al întregii regiuni. Solicit public ministrului Pîslaru să înceteze cu declarațiile alarmiste și să nu mai saboteze, prin comunicare iresponsabilă, cel mai important proiect rutier pe care îl avem în derulare. Autostrada Moldovei merge înainte. România nu pierde bani – câștigă timp, eficiență și viitor”, a transmis Romeo Lungu.

De asemenea, social democratul Dragoș Benea a zis:

„Deranjează pe cineva că cel mai serios constructor de drumuri de la Revoluție încoace - întâmplător un român şi un băcăuan, #UMB - finalizează Autostrada Moldovei, ale cărei prime contracte de execuție lucrări au fost semnate în 2022, cu PSD la Transporturi?Deranjează se pare!În primul rând pe Dragoş Pîslaru*, ministrul nimănui (nu a fost ales în Parlament pe listele niciunui partid!) cu alura sa de elev etern, prins mereu nepregătit, dar gata să-şi însuşească - în numele cui!? - tot felul de "teme pentru acasă". Toate, întâmplător, în dauna românilor & României!E jalnic că cei care au prioritizat - în PNRR-ul secretizat de Ghinea, să ne amintim (!) - milioane pe consultanță şi trotinete electrice, vor să îngroape autostrada A7, în tot felul de corecții financiare ca să dăm banii înapoi, tocmai acum când constructorul băcăuan UMB e pe cale să finalizeze lucrarea!Domnule Pîslaru, dacă nu duceți ministerul plecați acasă! Rama "De Luxe" a ochelarilor dvs. nu ține loc de competență!”

Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava, a zis:

„NU SE OPRESC LUCRĂRILE LA AUTOSTRĂZILE A7 ȘI A8! -Fake news-ul zilei vine de la ministrul PîslaruSe pare că Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a fost afectat serios de caniculă. Altfel, nu îmi explic de ce a venit astăzi cu anunțul apocaliptic că nu vor mai fi bani pentru autostrăzile A7 și A8.Nu știu ce are în minte acest politician, care a mai fost ministru câteva luni și în așa-zisul „Guvern zero” condus de Dacian Cioloș, dar afirmațiile lui alarmiste, fie voite, fie spuse din neștiință, pot crea confuzie și nemulțumiri în rândul cetățenilor. Adevărul e următorul: Toate șantierele de pe autostrăzile A7 și A8 merg mai departe!

Nu se opresc licitațiile, nu se anulează contractele, nu pleacă muncitorii de pe șantiere.Singura schimbare este sursa de finanțare: de la PNRR (împrumuturi) la fonduri de coeziune (granturi nerambursabile).Mai simplu spus: nu pierdem bani, ci, dimpotrivă, câștigăm! Pentru că fondurile europene de coeziune nu presupun cofinanțare de 40-60%, așa cum e cazul PNRR. Ce urmează?Exact ceea ce am promis: continuăm construcția celor două autostrăzi vitale pentru Moldova. După zeci de ani de nepăsare, în sfârșit se face dreptate unei regiuni ținute prea mult timp pe loc”

România nu pierde niciun euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) destinat sectorului transporturilor după ce, în urma discuţiilor tehnice purtate cu reprezentanţii Comisiei Europene, s-a stabilit că proiectele care rămân în PNRR vor fi finanţate integral din fonduri europene, fără a mai necesita cofinanţare din bugetul de stat, a anunţat marţi Ministerul Transporturilor.



„Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) anunţă că România nu pierde niciun euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) destinat sectorului transporturilor. În urma discuţiilor tehnice purtate cu reprezentanţii Comisiei Europene, s-a stabilit că proiectele care rămân în PNRR vor fi finanţate integral din fonduri europene, fără a mai necesita cofinanţare din bugetul de stat. Mai mult, ajustările financiare necesare - determinate de creşterile de preţuri la materialele de construcţie, energie şi carburant - vor fi acoperite din fonduri europene, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2022", se precizează într-un comunicat al instituţiei.



Pe infrastructura rutieră, proiectele care rămân finanţate 100% din PNRR sunt Autostrada Moldovei (A7), tronsoanele Focşani - Paşcani, şi Autostrada Lugoj - Deva (A1), secţiunile D şi E (tunelurile de la Margina - Holdea).



Pe infrastructură feroviară rămân finanţate din PNRR toate cele 4 loturi ale tronsonului CF Cluj - Episcopia Bihor şi un lot din tronsonul CF Arad - Timişoara - Caransebeş (Lugoj - Timişoara).



În privinţa proiectelor care au fost excluse parţial sau total din PNRR, MTI subliniază că nu va fi returnată nicio sumă deja cheltuită astfel că România nu va rambursa cei 2,3 miliarde de euro investiţi până în prezent în proiectele deja finalizate sau aflate în stadiu avansat de execuţie.



Printre acestea se numără: Autostrada Buzău - Focşani (A7) - finalizată şi deschisă circulaţiei; Lotul 1 al Autostrăzii Ploieşti - Buzău (A7) - finalizat şi dat în circulaţie; Secţiunile Leghin - Moşca şi Târgu Mureş - Miercurea Nirajului (A8); Secţiunea Nădăşelu - Poarta Sălajului (Autostrada Transilvania); Loturile 1, 3 şi 4 din tronsonul CF Arad - Timişoara - Caransebeş.



Toate aceste proiecte vor fi continuate şi duse la bun sfârşit prin Programul Transport 2021-2027 sau din alte surse europene, convenite împreună cu Comisia Europeană, precizează MTI.



„Proiectele importante pentru România merg mai departe, cu finanţare europeană. Deciziile luate în dialog cu Comisia Europeană asigură predictibilitate şi continuitate în investiţiile din infrastructură, iar românii vor beneficia de ele, fără povara unei cofinanţări din bugetul naţional", a declarat ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, citat în comunicat.



El a subliniat, din nou, că modificările privind finanţarea prin PNRR nu sunt cauzate de erori administrative sau de slaba gestionare a proiectelor ci de anumite necorelări tehnice între sistemul european de achiziţii (JOUE) şi cel naţional (SICAP), în special privind vizibilitatea publicării unor erate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News