România, pol de putere în Europa, ”a devenit un magnet pentru investiții”: Acest boom nu este întâmplător! Orașele care devin ”puncte fierbinți” și iau fața Capitalei

Într-o avalanșă de măsuri de speriat pentru români și scenarii dintre cele mai sumbre, pare că, din mediul de afaceri, se vede luminița de la capătul tunelului.

O analiză Frames consideră că România este departe de a fi o piață periferică. Ar fi, de fapt, un magnet pentru investiții.

Iată ce notează analiza citată, conform Agerpres: ”Departe de a mai fi o piaţă periferică, ţara noastră a devenit un magnet pentru investiţii, atrăgând capital şi proiecte de anvergură datorită unei combinaţii unice de factori, de la infrastructura în plină modernizare la tendinţa globală de relocare a producţiei. Chiar dacă România se confruntă în prezent cu provocări economice generate în principal de măsurile de ordin fiscal, perspectivele orizontului 2026-2030 sunt extrem de pozitive".

Odată ce țara noastră ar deveni stabilă și la nivelul cadrului fiscal, ar ave amari șanse să devină un pol de putere pe piaţa depozitelor industriale şi a halelor de producţie.



Datele statistice arată că stocul total de spaţii industriale şi logistice moderne aproape s-a dublat în ultimii ani, până la aproximativ 7,5 milioane de metri pătraţi, ceea ce a consolidat poziţia României ca a treia cea mai mare piaţă de profil din Europa Centrală şi de Est, după Polonia şi Cehia.

”Asistăm la o transformare structurală”



"Dacă în trecut creşterea era alimentată preponderent de boom-ul comerţului electronic şi de nevoia de depozite logistice, acum asistăm la o transformare structurală. Unul dintre cei mai puternici vectori de creştere este relocarea producţiei (nearshoring). Companiile internaţionale caută să îşi scurteze lanţurile de aprovizionare şi să îşi mute fabricile mai aproape de pieţele europene, iar România, cu forţa sa de muncă calificată şi costurile competitive, este o destinaţie predilectă. Iniţial alimentată de retail, FMCG şi logistica terţă parte (3PL) (susţinând o creştere a depozitării de tip big-box pentru distribuţie), cererea este acum tot mai diversificată, spun specialiştii. Acest lucru se vede în cifre: în ultimii doi ani, aproximativ o treime din cererea de spaţii industriale a fost destinată activităţilor de producţie, un salt uriaş de la procentul de 10-15% din anii anteriori", sunt de părere specialiştii.



În viziunea acestora, multe dintre aceste proiecte de producţie sunt construite la comandă sau chiar ocupate de către proprietari, ceea ce înseamnă că activitatea de producţie este subreprezentată în statisticile privind închirierea.

O altă tendinţă tot mai pronunţată este reprezentată de explozia dispersiei geografice. Dacă în trecut, Bucureştiul domina autoritar piaţa construcţie de spaţii industriale/logistice, acum asistăm la o dezvoltare accelerată a centrelor regionale. Oraşe precum Timişoara şi Arad, profitând de proximitatea faţă de graniţa UE, şi Braşov sau Sibiu, cu tradiţia lor industrială, au devenit "puncte fierbinţi" care atrag o parte semnificativă din noile investiţii.



Conform previziunilor, una dintre zonele cu cel mai ridicat potenţial este regiunea Moldovei, odată cu construcţia Autostrăzii A7, care a pus deja pe radarul investitorilor oraşe ca Iaşi şi Bacău.

”Acest boom nu este întâmplător”



În ceea ce priveşte Capitala, construcţia şoselei de centură A0 va determina o extindere a spaţiilor logistice în zonele adiacente, mai ales în sudul capitalei, acolo unde infrastructura era puţin dezvoltată, consideră experţii.



"Acest boom nu este întâmplător, ci este susţinut de doi piloni strategici majori. Aderarea completă la spaţiul Schengen a eliminat cozile de la frontierele terestre, reducând drastic timpii şi costurile de tranzit şi transformând România într-un hub logistic şi mai eficient pentru Europa de Sud-Est. În paralel, influxul de fonduri europene, în special prin PNRR, finanţează o modernizare fără precedent a infrastructurii rutiere şi feroviare, creând coloana vertebrală necesară pentru această expansiune industrială", potrivit sursei citate.



Experţii de la Frames estimau, în 2024, că România are oportunitatea să devină un adevărat hub regional în domeniul logistic, al producţiei şi al serviciilor transfrontaliere, cele mai atractive zone investiţionale pe acest segment fiind Portul Constanţa, Bucureşti/Ilfov şi regiunea Centru.

