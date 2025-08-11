Data publicării:

România, pol de putere în Europa, ”a devenit un magnet pentru investiții”: Acest boom nu este întâmplător! Orașele care devin ”puncte fierbinți” și iau fața Capitalei

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Economie
colaj dcnews/ pixabay
colaj dcnews/ pixabay

Într-o avalanșă de măsuri de speriat pentru români și scenarii dintre cele mai sumbre, pare că, din mediul de afaceri, se vede luminița de la capătul tunelului.  

O analiză Frames consideră că România este departe de a fi o piață periferică. Ar fi, de fapt, un magnet pentru investiții. 

Iată ce notează analiza citată, conform Agerpres: ”Departe de a mai fi o piaţă periferică, ţara noastră a devenit un magnet pentru investiţii, atrăgând capital şi proiecte de anvergură datorită unei combinaţii unice de factori, de la infrastructura în plină modernizare la tendinţa globală de relocare a producţiei. Chiar dacă România se confruntă în prezent cu provocări economice generate în principal de măsurile de ordin fiscal, perspectivele orizontului 2026-2030 sunt extrem de pozitive". 

Odată ce țara noastră ar deveni stabilă și la nivelul cadrului fiscal, ar ave amari șanse să devină un pol de putere pe piaţa depozitelor industriale şi a halelor de producţie.

Datele statistice arată că stocul total de spaţii industriale şi logistice moderne aproape s-a dublat în ultimii ani, până la aproximativ 7,5 milioane de metri pătraţi, ceea ce a consolidat poziţia României ca a treia cea mai mare piaţă de profil din Europa Centrală şi de Est, după Polonia şi Cehia.

”Asistăm la o transformare structurală”


"Dacă în trecut creşterea era alimentată preponderent de boom-ul comerţului electronic şi de nevoia de depozite logistice, acum asistăm la o transformare structurală. Unul dintre cei mai puternici vectori de creştere este relocarea producţiei (nearshoring). Companiile internaţionale caută să îşi scurteze lanţurile de aprovizionare şi să îşi mute fabricile mai aproape de pieţele europene, iar România, cu forţa sa de muncă calificată şi costurile competitive, este o destinaţie predilectă. Iniţial alimentată de retail, FMCG şi logistica terţă parte (3PL) (susţinând o creştere a depozitării de tip big-box pentru distribuţie), cererea este acum tot mai diversificată, spun specialiştii. Acest lucru se vede în cifre: în ultimii doi ani, aproximativ o treime din cererea de spaţii industriale a fost destinată activităţilor de producţie, un salt uriaş de la procentul de 10-15% din anii anteriori", sunt de părere specialiştii.

În viziunea acestora, multe dintre aceste proiecte de producţie sunt construite la comandă sau chiar ocupate de către proprietari, ceea ce înseamnă că activitatea de producţie este subreprezentată în statisticile privind închirierea.

Citește și: EXCLUSIV  ”Cea mai bună ovină este din România”. Exportăm 5 milioane de capete spre Orientul Mijlociu. Arabii vor să-și facă aeroport în Giurgiu, special pentru asta


O altă tendinţă tot mai pronunţată este reprezentată de explozia dispersiei geografice. Dacă în trecut, Bucureştiul domina autoritar piaţa construcţie de spaţii industriale/logistice, acum asistăm la o dezvoltare accelerată a centrelor regionale. Oraşe precum Timişoara şi Arad, profitând de proximitatea faţă de graniţa UE, şi Braşov sau Sibiu, cu tradiţia lor industrială, au devenit "puncte fierbinţi" care atrag o parte semnificativă din noile investiţii.

Conform previziunilor, una dintre zonele cu cel mai ridicat potenţial este regiunea Moldovei, odată cu construcţia Autostrăzii A7, care a pus deja pe radarul investitorilor oraşe ca Iaşi şi Bacău.

”Acest boom nu este întâmplător”


În ceea ce priveşte Capitala, construcţia şoselei de centură A0 va determina o extindere a spaţiilor logistice în zonele adiacente, mai ales în sudul capitalei, acolo unde infrastructura era puţin dezvoltată, consideră experţii.

"Acest boom nu este întâmplător, ci este susţinut de doi piloni strategici majori. Aderarea completă la spaţiul Schengen a eliminat cozile de la frontierele terestre, reducând drastic timpii şi costurile de tranzit şi transformând România într-un hub logistic şi mai eficient pentru Europa de Sud-Est. În paralel, influxul de fonduri europene, în special prin PNRR, finanţează o modernizare fără precedent a infrastructurii rutiere şi feroviare, creând coloana vertebrală necesară pentru această expansiune industrială", potrivit sursei citate.

Experţii de la Frames estimau, în 2024, că România are oportunitatea să devină un adevărat hub regional în domeniul logistic, al producţiei şi al serviciilor transfrontaliere, cele mai atractive zone investiţionale pe acest segment fiind Portul Constanţa, Bucureşti/Ilfov şi regiunea Centru.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Pilonul 2 de pensii, ”banii mei” sau nu? Confruntarea greilor din economie. Coșea îl contrazice pe Negrescu: Adevărul absolut nu este posibil în România
11 aug 2025, 13:50
România, pol de putere în Europa, ”a devenit un magnet pentru investiții”: Acest boom nu este întâmplător! Orașele care devin ”puncte fierbinți” și iau fața Capitalei
11 aug 2025, 13:09
Haos pe piața auto, după suspendarea "Rabla". Avertisment de la producători și importatori
11 aug 2025, 11:15
Economistul Adrian Negrescu: Știți cât este „averea” medie pe care au acumulat-o românii în Pilonul 2? Atât va fi pensia ta!
11 aug 2025, 08:48
Anunț teribil făcut de BNR pentru români. Adrian Negrescu: Banca Națională se simte cu mâinile legate în această situație ieșită din comun
08 aug 2025, 19:38
Vești proaste de la BNR pentru români. Inflația și prețurile vor bubui în trimestrul III 2025
08 aug 2025, 18:05
ParintiSiPitici.ro
„Protestele vor lua amploare după ce începe școala!” Simion Hăncescu, după ce s-a întâlnit cu Ilie Bolojan: „Să se gândească foarte bine la consecințele care vor urma!”
11 aug 2025, 13:55
Fără surprize de la BNR: Dobânda-cheie, menținută de instituția condusă de Isărescu la 6,50% pe an
08 aug 2025, 15:33
Surpriză pentru 9 milioane de români: Cum vrea ASF să-ți dea banii din pensia privată
08 aug 2025, 15:14
Raport de alertă: Un nou război: Franța vs. Germania. Răzvan Dumitrescu: Atenție! Totul e sub pretext ecologic
08 aug 2025, 13:06
Salariații din Asistența socială, strigăt de disperare adresat Guvernului și miniștrilor de resort
08 aug 2025, 10:42
Laptopul pentru firmă, frigiderul pentru acasă? ANAF anunță acțiuni ample de inspecție fiscală. Ce spune Coșea
08 aug 2025, 11:27
Facturile la energie vor exploda în august. Pe lângă prețul neplafonat, avem și majorarea TVA
07 aug 2025, 19:08
Prețurile apartamentelor au scăzut în trei orașe importante din România
07 aug 2025, 12:15
ANAF pune tunurile pe românii care trăiesc ”pe firmă”. Au decontat de la alimente și cosmetice la haine și electrocasnice
06 aug 2025, 20:38
Adrian Negrescu, despre moștenirea economică a lui Ion Iliescu: A învățat odată cu noi capitalismul
06 aug 2025, 18:20
Impactul platformelor non-UE: peste 10 mld. lei pierderi fiscale pentru România
06 aug 2025, 13:47
PPC Ore Smart, prima ofertă dinamică din România cu prețuri la jumătate pentru utilizatorii de contoare inteligente
05 aug 2025, 19:31
Se pregătește grevă generală! Anunțul confederațiilor sindicale
05 aug 2025, 15:16
Ce se întâmplă pe plajele românești de la Marea Neagră: ”Totul este în aer”. De ce nu are ”nimeni curaj să pună piciorul în Constanța”
04 aug 2025, 20:46
”Cifrele care apar acum sunt îngrozitoare”. Ce ascunde amânarea Pachetului 2 de măsuri. Profesorul Coșea: Populația este cea care suportă tot
04 aug 2025, 21:48
Stare de criză în România pentru aprovizionarea cu țiței și motorină. Zeci de mii de tone au fost scoase din stocurile țării pentru OMV Petrom
04 aug 2025, 19:14
Schimbare în sistemul bancar din Grecia, pe model portughez, de frica Revolut: ce se întâmplă cu ATM-urile
04 aug 2025, 18:12
40.000 de locuri de muncă salvate. Liberty Galați intră în reconstrucție. Remus Borza, declarații
04 aug 2025, 15:03
Referendum pe tema pensiilor speciale. Acestea însumează 1% din PIB-ul României
04 aug 2025, 13:20
Țeapă pe litoralul românesc. Cum ajunge statul să nu te sprijine, ci să îți pună piedici / video
04 aug 2025, 12:28
Clarificări privind menținerea calității de asigurat în sistemul de sănătate pentru anumiți români
04 aug 2025, 09:28
Trump, război cu industria farma. România, în prima linie
02 aug 2025, 12:40
Iancu Guda arată care este "singurul spor care trebuie menținut neplafonat"
02 aug 2025, 12:45
Cristian Popa (BNR): Până la sfârşitul anului vom putea tipări bancnote euro în România
02 aug 2025, 12:00
Ce se întâmplă cu băncile dacă vine recesiunea sau un șoc economic. EBA a testat băncile din UE, inclusiv România
02 aug 2025, 10:33
Borșul Lipovenesc vs. Beach, Please - doi giganți, dar doar unul merge mai departe. Culisele anulării celui mai mare festival gastronomic din Dobrogea
01 aug 2025, 23:29
Leul pierde teren în fața euro și dolarului, potrivit cursului BNR de vineri
01 aug 2025, 14:24
Hidroelectrica, anunț major pentru clienți. Ce se întâmplă cu facturile
01 aug 2025, 13:59
Indicele ROBOR la trei luni a scăzut vineri, 1 august
01 aug 2025, 11:27
„România nu este Grecia și nici Argentina”! Marinescu (BNR), avertisment: Nu puteam spera să reducem deficitul bugetar doar pe seama cheltuielilor
01 aug 2025, 10:04
Benzinăriile au schimbat prețurile în toiul nopții. Cât te costă de azi, 1 august, benzina și motorina
01 aug 2025, 08:50
Tot ce trebuie să știi despre primele scumpiri de azi! Hypermarketurile se întrec în oferte pentru a compensa creșterea TVA
01 aug 2025, 08:29
Klintensiv îngheață prețurile: TVA-ul a crescut, dar clienții nu plătesc mai mult
31 iul 2025, 16:28
Cumperi de pe aceste platforme? Kovesi anunță o mare fraudă
31 iul 2025, 16:13
Modificare importantă pentru cei neasigurați la sănătate de la 1 august. Declarația care trebuie depusă la ANAF odată cu suma de 608 lei
31 iul 2025, 14:59
Curs valutar BNR 31 iulie. Ce se întâmplă cu leul înainte de ziua creșterii TVA
31 iul 2025, 14:40
Napolact este vândută celui mai bogat om de afaceri din Ungaria. Are sute de angajați în România, în Cluj și Târgu Mureș
31 iul 2025, 13:27
Economistul Adrian Negrescu: Nu vine nicio apocalipsă financiară la 1 august! Nimeni nu își permite să rămână cu marfa nevândută
31 iul 2025, 14:50
Plan de la 1 august. Ce să faci în fața tsunami-ului financiar cu creșteri de TVA și taxe. Adrian Asoltanie: Se pot economisi până la 10.000 de lei doar din aceste mărunțișuri!
31 iul 2025, 14:00
ChatGPT arată cum să supraviețuiești cu salariul minim pe lună în România: Se poate, cu sacrificii constante și zero marjă pentru urgență
31 iul 2025, 11:06
TVA 1 august 2025 și primul val de scumpiri. Lista care dă fiori
31 iul 2025, 10:49
Dacia are un nou șef la Paris: Cine este omul care preia frâiele Renault
30 iul 2025, 22:31
Călătoriile cu metroul şi transportul public de suprafaţă, în Bucureşti şi Ilfov, s-ar putea scumpi (proiect)
30 iul 2025, 21:27
Mega Image, decizie în privința creșterii TVA. Vei avea reduceri, dar cu o condiție
30 iul 2025, 18:15
Carrefour înapoiază până la de 3 ori valoarea TVA-ului pentru produsele alimentare. Reduceri între 33% și 42%
30 iul 2025, 16:03
Acord istoric UE-SUA. Coșea: România, prinsă în capcană. Noua ordine bugetară și locul țării noastre
30 iul 2025, 19:27
Cele mai noi știri
acum 15 minute
Ceaiul delicios care te va ajuta să slăbești dacă îl bei după masă
acum 1 ora 33 minute
Andrei Pleșu lecturând „perle”: „Poetul moare, dar porcul scapă” / video
acum 1 ora 41 minute
Cardurile de sănătate, clonare și coduri prin SMS: Măsura CNAS a stârnit ironii din partea medicilor
acum 1 ora 54 minute
Pericol major privind reducerea plății cu ora. Cum riscă școala românească să piardă și profesori, și calitate / video
acum 1 ora 55 minute
Rămășițe omenești, găsite în Antarctica după 66 de ani. Ale cui erau / foto în articol
acum 2 ore 9 minute
Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Capitala noastră a fost invadată de bande violente şi criminali însetaţi de sânge
acum 2 ore 44 minute
Trump, gafă notabilă privind întâlnirea sa cu Putin / video viral
acum 3 ore 5 minute
Trump, propunere surpriză pentru Putin privind războiul din Ucraina. Mesaj de ultimă oră privind noua hartă a țării vecine
Cele mai citite știri
acum 6 ore 40 minute
România se pregătește pentru trecerea la moneda euro: Riscurile, beneficiile și exemplul Greciei
pe 10 August 2025
Partid suveranist nou pe scena politică?! Bogdan Chirieac: Dacă Georgescu îl susținea pe acest om, altfel arăta România astăzi
pe 10 August 2025
„Scena de film” cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială
pe 10 August 2025
Pilotul Vlad Zgârdău a fost un profesionist al aviației, aflat la apogeu pe avioane de linie. Două ipoteze care au dus la tragedia de Arad, unde pilotul român s-a prăbușit
acum 9 ore 48 minute
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel