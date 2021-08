Oana Bulai: Stimați liberali și useriști, să-i mulțumiți lui Răzvan Cuc! TOATE proiectele cu care vă lăudați sunt din Guvernul PSD!

„Stimați liberali și useriști, cei care acum sunteți la guvernare, ar trebui să-i mulțumiți lui Răzvan Cuc pentru că v-a lăsat o mulțime de proiecte gata de tăiat panglica la ele.

În toată guvernarea nu ați făcut nimic din ce ați promis! ZERO pe linie la transporturi: ZERO kilometri de autostradă, ZERO kilometri de drum expres, ZERO când vine vorba de infrastructura feroviară!

E limpede pentru toți românii că sunteți un dezastru pe toate planurile! Dacă se mișcă acum ceva în domeniul transporturilor se datorează unui om care chiar a muncit pentru a lăsa ceva în urma sa! Toate proiectele cu care vă lăudați sunt cele din Guvernul PSD!”, a scris Oana Bulai pe contul de Facebook.

Ulterior, a prezentat câteva proiecte. „Iată o parte dintre aceste proiecte: Proceduri de licitație lansate în anul 2017 și începutul anului 2018, finanțate din fonduri europene, în valoare totală de12,9 miliarde lei - fără TVA - aprox. 2,8 miliarde euro:

1. Proiectare și Execuție "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”. (Da, e proiectul lansat de Guvernul PSD, nu de Guvernul de dreapta!!!)

2. Proiectare și Execuție Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 1 (Sibiu – Boița).

3. Proiectare și Execuție Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 5 (Curtea de Argeș – Pitești).

4. Proiectare și Execuție Autostrada de Centură București Sud - Ringul 0.

5. Proiectare și Execuție Drum Expres Craiova – Pitești , lot 1, lot 2 (2 secțiuni), lot 3, lot 4.

6. Proiectare și Execuție Autostrada Suplacu de Barcău – Borș (3 secțiuni).

7. Proiectare și Execuție V.O. Bacău (la profil de autostradă).

8. Execuție lucrări de reabilitare DN6 Alexandria - Craiova, lot 2.

9. Proiectare și Execuție lărgire la 4 benzi DN7 Bâldana – Titu.

10. Execuție lucrări pentru modernizarea Centurii rutiere a municipiului București între A1 - DN7 și DN2 – A2.

11. Reabilitare DN 76 Ionești – Vârfurile (Amenajare nod rutier (pasaj) Centura București – DN4 (Oltenița), km 29+500 – 33+190.

12. Amenajare nod rutier (pasaj) Centura București – DN4 (Berceni).

13. Proiectare și Execuție Pasaj Mogoșoaia pe Centura București, peste DN 1A.

14. Proiectare și Execuție Varianta de Ocolire Timișoara Sud.

15. Proiectarea şi Execuţia Variantei de Ocolire a Municipiului Bârlad.

16. Proiectare și Execuție Drum de legatura DN5 – Șoseaua de Centura Giurgiu – Podul Giurgiu.

De asemenea, valoarea proiectelor a căror documentație a fost pregătită în mandatul lui Răzvan Cuc, dar au fost lansate în perioada miniștrilor care l-au urmat a fost de aproximativ 3,66 miliarde euro.

17. Proiectare și Execuție Autostrada Sibiu – Pitesti, Secțiunea 4, Curtea de Argeș – Tigveni.

18. Proiectare și Execuție Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 3, Tigveni – Cornetu.

19. Proiectare și Execuție Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 2, Cornetu – Boita

20. Proiectare și Execuție Autostrada Transilvania, Sectorul Nădășelu – Mihăiești (3A2) și Topa Mică – Zimbor (3B1).

21. Proiectare și Execuție Autostrada Transilvania, Sectorul Zimbor – Poarta Sălajului (3B2).

22. Proiectare și Execuție Autostrada Transilvania, Sectorul Suplacu de Barcău – Nușfalău (3B5).

23. Tunel Meseș (parte din sectorul de Autostrada Transilvania, sectorul Poarta Sălajului – Zalău, 3B3).

24. Proiectare și Execuție Autostrada Zalău – Nușfalău (denumită “secțiunea 3B4” parte a Autostrăzii Transilvania).”

„Așadar, stimați guvernanți, în loc să vă lăudați cu proiectele lăsate de PSD, mai bine vă apucați de treabă. Mai multe fapte și mai puține vorbe!”, a conchis Oana Bulai.