Nazare intervine după prima conferinţă a lui Vîlceanu la Finanţe: Omite să spună două chestiuni esenţiale

"Este laudabil faptul ca ministrul finantelor continua proiectele initiate in mandatul meu si intarziate in mandatul de ministru interimar al domnului Florin Citu. Totusi, este o chestiune de respect si fair-play sa precizeze si cine a lucrat la ele, in conditiile in care continutul acestora a fost deja prezentat public inca din luna mai. Proiectul de Ordonanta de Urgenta prezentat astazi de ministrul Dan Valceanu, care prevede ca interacţiunea firmelor şi a PFA cu ANAF să se faca exclusiv online, a fost lucrat in primele luni ale anului, publicat pe 10 mai a.c. in transparenta pe site-ul Ministerului de Finante, unde a stat pana astazi.

Am si organizat consultari cu mediul de afaceri pe aceasta tema in luna iunie. Ministrul omite sa spuna doua chestiuni esentiale:

1. Proiectul era finalizat si prezentat deja in transparenta la data la care ministrul interimar, Florin Citu, a preluat mandatul.

2. Termenele de aplicare sunt decalate cu 4 luni. Asadar, care este de fapt realitatea in privinta proiectelor “intarziate” si cui i se datoreaza?

Premierul trebuie sa dezbare de meteahna dedublarii prin care isi atribuie performantele economice, indicatorii, investitiile suplimentare, deficitul in parametri, colectarea crescuta, proiectele noi de digitalizare din primul semestru al acestui an, dar pe de alta parte, cand vine vorba de munca mea, spune ca 'aproape nu a fost nici un progres', in conditiile in care amandoi suntem membri aceluiasi partid, Partidul National Liberal. Nu de alta, dar e o meteahna care nu-l avantajeaza si nici nu are vreo legatura cu 'suflul nou'…", transmite Alexandru Nazare, cel care a fost demis de către premierul Florin Cîţu de la Ministerul Finanţelor.

Ministrul Vîlceanu nu știe cât este salariul minim în România: Nu are cum să fie 1.300 lei

Dan Vîlceanu, ministrul de Finanțe, nu știe cât este salariul minim în România.

”Aveți idee cât este salariul minim în mână?”, a fost întrebat Dan Vîlceanu.

”Este în jur de 1.600… Și ceva”, a spus ministrul.

”1.386”, a continuat reporterul.

”E 2.380 cred… Da, 2.300 salariul minim brut. Nu are cum să fie 1.300”, a adăugat ministrul de Finanțe.