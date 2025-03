”Este sânge la bursa americană”: Ați auzit asta și la ”Călin file din poveste”. Americanii naivi au crezut-o

”Cei mai deștepți oameni din SUA și economia globală (cei care investesc la bursă) își dau seama că Trump și gașca MAGA nu au un plan coerent pe termen mediu, lung. Este sânge la bursă americană, scăderi pe linie.

Cu excepția băieților MAGA și naivilor din clasa sub-mijlocie, nimeni nu crede că simpla impunere a unor tarife vamale poate face “America Great Again”.

Trump a venit cu un mesaj populist naționalist suveranist (“ne producem noi singuri tot ce avem nevoie” - ați auzit asta și la Călin file din poveste), iar americanii naivi au crezut.

Efectul este cel opus: le scade avuția (investițiile la bursă), se scumpesc produsele importate (inflație și dobânzi mari) și nici nu se creează locuri mai multe și mai bine plătite = “Perioada de aur cea mai prosperă din istoria SUA” .

Problema majoră a internaționalizării și globalizării industriei americane este legată de costurile ridicate ale forței de muncă de acasă. Nu poți rezvola asta prin creșterea tarifelor vamale. Americanului îi place să câștige bine, să stea în casă cu etaj, curte și grill în spate, să conducă mășini mari și să cumpere ieftin. Creșterea tarifelor vamale scumpește produsele și nici nu stimulează, singure, readucerea industriei înapoi în SUA. Era evident, am spus asta și în diverse analize și declarații publice, inclusiv la IQ FINANCIAR: SUA vor suferi din cauza tarifelor pe termen mediu - lung. Nu mă așteptăm totuși ca piețele să penalizeze prostia asta atât de repede” a scris economistul Iancu Guda pe Facebook.

Taxele vamale anunţate de preşedintele Donald Trump au afectat încrederea investitorilor, temerile privind o recesiune în SUA ducând luni la pierderi masive pe Bursa de pe Wall Street, care au şters 4.000 miliarde de dolari din nivelul de vârf înregistrat luna trecută de indicele Standard and Poor's 500, când pieţele bursiere salutau agenda şefului statului american, transmite Reuters.

Pierderile s-au adâncit luni la bursa de pe Wall Street. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 2,08%, ajungând la valoarea de 41.911,71 puncte, cel mai sever declin din acest an. Indicele Nasdaq Composite a înregistrat un declin de 4%, cel mai sever recul zilnic începând din septembrie 2022. Indicele Standard and Poor's 500 a închis în scădere cu 8,6% faţă de nivelul record înregistrat în 19 februarie, ştergând 4.000 miliarde de dolari din capitalizarea bursieră de atunci. Indicele Nasdaq, care include giganţii din domeniul tehnologiei, este cu 10% sub nivelul ridicat din decembrie.



Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News