Declarații tăioase ale lui Crin Antonescu. Despre cine a spus ”Mă dezgustă. Miroase urât”

Total transparent, candidatul la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, și-a prezentat inclusiv antipatiile, în termeni destul de tranșanți și tăioși, în emisiunea Danei Chera.

”Dacă voi fi președinte nu va mai exista sistemul ocult din România. Nu vor mai exista problemele de la SRI, SIE, STS, Doi și-un sfert. Nu vor mai avea niciun fel de influență în politică. Ce naiba, e secretul lui Polichinelle? A intrat în folclor faptul că Democrația românească nu-și poate curăța rugina din ultimii 35 de ani fără ca sistemul acesta să mai existe. Nu va mai exista” este una din promisiunile făcute de Crin Antonescu. La vremea ”dispariției” din politică, zvonistica chiar asta spunea, că ar fi fugit de această rugină pe care astăzi promite să o distrugă.

”Nu ne luăm în căsătorie”

El mai spune despre contracandidații lui, care vin și promit că scapă România de Guvernul Ciolacu că mint: ”Toți candidații care vin acum și vă spun că vor face un alt guvern, cu altcineva, mint! Nu ar fi constituțional să vină acum să schimbe guvernul. Nu e nevoie de potrivire de caracter cu actualul guvern pentru că nu ne luăm în căsătorie, facem treabă pentru țara noastră. În cazul în care voi ajunge președinte, voi evalua actualul guvern în funcție de programul pe care îl are. Guvernul trebuie să acționeze în conformitate cu propriul său program, ei trebuie să facă ceea ce au spus cetățenilor că fac. Actualul guvern chiar dacă are același premier, iar PNL și PSD sunt împreună, este un guvern nou, care are trei luni. Eu o să am răbdare cu actualul guvern o lună - două”, a declarat Crin Antonescu la Metropola TV.

Victor Ponta și Crin Antonescu par a avea vechi... antipatii. Cândva cei mai buni aliați, astăzi par la cuțite. Victor Ponta este cel care se referă foarte des la Crin Antonescu prin lipsa ocupației din ultimii 8 - 10 ani, respectiv ”șomer”, iar în emisiunea citată, Crin Antonescu a fost destul de tăios: ”Ponta deseori mă dezgusta. Nu vreau să discut acum, nu detaliez, că miroase urât”.

”Asta nu e vina domnului Bolojan”

Crin Antonescu nu se dă în lături să vorbească inclusiv despre o aripă a PNL-ului care-i este contra: ”Toți suntem împinși. Unii-n sus, alții-n jos, alții-n dreapta, stânga. Domnul Bolojan a fost împins (să candideze n.r.) cu nerușinare de către unii, dar asta nu e vina domnului Bolojan. Pentru că nu le convenea candidatura mea, pentru că încercau să-l pună pe domnul Bolojan într-o postură neplăcută, pentru că nu le convine actuala coaliție de guvernare, pentru că sunt niște oameni, de exemplu, care cred că un partid cu 12% poate să guverneze singuri țara asta... sunt astfel de oameni”.





Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News