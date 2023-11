Cum putem să ne ținem de dietă. Cristina Alecse, trucuri esențiale: Este cel mai important!

Psihonutriția este știința care analizează legătura înre comportamentul alimentar și emoții, știut fiind faptul că atunci când suntem bucuroși, pentru un eveniment din viața noastră, sărbătorim cu o prăjitură, ori atunci când suntem supărați ne afundăm în cutia de înghețată, în cel mai bun caz.

”În momentul în care ești depresiv sau treci printr-o stare mai rea sau ești stresat, îți vine să mănânci orice, adică mâncatul compulsiv, care este pe fond de stres, emoțional.

Din experiența de antrenor personal, cea mai întâlnită gamă de alimente consumate este cea a foietajelor. Și eu am trecut prin asta, am avut 85 de kg. Am ajuns acolo pentru am primit foarte mult bully-ing, în primii mei ani ca antrenor personal”, a declarat Cristina Alecse, specialist în psihonutriție și fitness, la Ultrapsihologie de la DC News.

”S-a întâmplat când aveam 18 ani și nu știam mare lucru, abia ieșisem din cursul respectiv și, sincer, un curs nu te face antrenor, ci experiența te face. Eram cea mai mică și îmi luam hate de la oamenii mai în vârstă, care îmi spuneau că nu execut corect, că nu am ce să caut acolo, asta deși cele mai multe dintre fete veneau la mine pentru că prezentam și încredere, dar și rezultate”, a mai spus antrenoarea.

Cum să ne găsim motivarea în timpul dietelor

Întrebată cum îi motivează pe cei care vor să scape de kilogramele în plus, Cristina Alecse a afirmat că le reamintește celor care apelează la sprijinul său ”de ce au început. Când începi un drum, vrei să îl duci la capăt. Și se pare că treaba asta cu sala nu se termină niciodată.

Eu le transform toată această treabă într-un stil de viață, pentru că ele (n.r. femeile) dacă aud de diete sau regim, fug. Dacă nu țin o dietă, ci am un stil de viață sănătos și sustenabil pe termen lung... Asta le învăț și pe ele să țină. Este cel mai important să îți contorizezi caloriile - le cer poze cu porțile de mâncare. Dacă au poftă de un corn cu ciocolată, le las, dar le învăț să facă asta cu cap, adică să nu exagereze și să se mențină în numărul de calorii”, a mai spus antrenoarea, care a subliniat că numărul de calorii poate varia în funcție de vârstă, kilograme și înălțime, precum și de activitatea fizică pe care cursantul o are.

Mai mult decât atât, Cristina Alecse a precizat că un număr redus de calorii, așa cum parte dintre noi luăm în calcul pentru a scădea în greutate, nu face altceva decât de a ne duce la o stagnare, mai ales dacă scăderea aportului caloric nu se face treptat.

Citește și: ”Te obosești degeaba”. De câte ori pe săptămână trebuie să mergi la sală: Cardio, la final! La început, doar crești pulsul

Mai multe în video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News