Coreea de Nord a impus măsuri anti-COVID foarte stricte. ONU, avertisment: S-au semnalat morţi din cauza foametei

Coreea de Nord, „cea mai închisă ţară din lume,” s-a transformat și mai mult într-o fortăreaţă, de la începutul pandemiei. Țara care nu a raportat niciun caz de COVID până acum ar fi construit un nou centru de detenție pentru cei care încalcă măsurile de carantină impuse, susține Tomás Ojea Quintana, un raportor ONU pentru Coreea de Nord, scrie Le Figaro. Raportorul spune că în Coreea de Nord copiii și bătrâni sunt nevoiți să cerșească, iar oamenii mor de foame.

”Un nou centru de detenţie pentru persoane care încalcă măsuri de plasare în carantină ar fi fost construit în provincia Hwanghae Nord”, anunţă el. S-au semnalat morţi din cauza foametei şi o creştere a numărului copiilor şi bătrânilor care recurg la cerşetorie, din cauză că familiile nu mai sunt în măsură să-i susţină.", trage un semnal de alarmă raportorul ONU.

Coreea de Nord şi-a închis frontiera cu China, a anulat zborurile internaţionale şi a impus restricţii de deplasare foarte stricte. Totuși, Phenianul nu a raportat niciun caz de COVID-19. Potrivit OMS, în această țară au fost realizate 13.259 de teste de depistare, rezultatele fiind declarate negative. Coreea de Nord care face parte din programul Covax și urmează să primească 1,9 milioane de doze de vaccin AstraZeneca.

UN expert for #DPRK, Tomas Ojea Quintana, told the #HRC that urgency 2 stop #humanrights violations in the #DPRK cannot take a back seat to national/geopolitical interests. #UNSC bears responsibility for its inaction. https://t.co/1z9QQd65AD https://t.co/0LE6xClNfd @tojeaquintana