Data publicării:

Cancelarul german Friedrich Merz apără firmele mijlocii: Nu vor plăti taxe mai mari sub mandatul meu

Autor: Mihai Ciobanu | Categorie: Economie
Friedrich Merz, liderul CDU
Friedrich Merz, liderul CDU

Cancelarul german Friedrich Merz a promis sâmbătă că taxele aplicate companiilor mijlocii nu vor fi majorate, el poziţionându-se astfel împotriva unei propuneri a partenerilor de coaliţie social-democraţi, transmite dpa.

'Nu va exista nicio mărire a taxei pe profit pentru companiile mijlocii în Germania sub acest guvern federal condus de mine', le-a spus Merz delegaţilor la un eveniment al Uniunii Creştin Democrate (CDU), la Osnabrück, în vestul ţării.

Vicecancelarul social-democrat Lars Klingbeil, care deţine şi portofoliul Finanţelor, a afirmat anterior că nu sunt excluse taxe majorate pentru cetăţenii cu venituri şi averi mari.

'Nicio opţiune nu va fi scoasă de pe masă', a declarat liderul SPD săptămâna trecută la postul public ZDF, arătând spre o gaură mare existentă în bugetul federal.

Merz s-a declarat nemulţumit de activitatea guvernului său de la intrarea în funcţie la începutul lunii mai, în pofida adoptării unei politici noi în domeniul migraţiei şi a unor iniţiative de stimulare a creşterii economice.

'Nu sunt mulţumit cu ceea ce am realizat până acum. Trebuie să fie mai mult', a spus el.

Merz a chemat SPD să continue pe un drum comun 'critic faţă de migraţie şi pro-industrie' pentru a demonstra că Germania poate fi guvernată de partidele de centru.

Comunicarea între partidele din coaliţia de guvernare trebuie să se îmbunătăţească, iar partidele să vorbească unul cu celălalt, nu unul despre celălalt, a mai spus cancelarul creştin-democrat.

Politicile sociale ale Germaniei trebuie înnoite, a declarat el, spunând că nu va fi descurajat de limbajul critic faţă de tăierile de cheltuieli sociale. 'Statul bunăstării pe care îl avem astăzi nu mai poate fi finanţat cu ceea ce producem în economie', a afirmat el.

Merz a admis că nu face situaţia uşoară pentru partenerii săi din SPD. 'Dar apelul este către noi toţi: să arătăm împreună că schimbarea este posibilă, că reforma este posibilă', a adăugat cancelarul german.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cancelarul german Friedrich Merz apără firmele mijlocii: Nu vor plăti taxe mai mari sub mandatul meu
23 aug 2025, 18:29
Canicula afectează economia UE. Producţia de porumb a scăzut simţitor
23 aug 2025, 10:51
Curs valutar BNR vineri 22 august, valabil în weekend și luni
22 aug 2025, 18:11
Produse la mare căutare! eMAG: Au fost vânzări de două ori mai mari în prima jumătate a anului
22 aug 2025, 10:47
Orașul din România în care se vând cele mai scumpe apartamente. Se dau mai greu, nu ca în București unde imobiliarele atrag cumpărătorii rapid
22 aug 2025, 09:59
Guvern: Au fost alocaţi banii pentru salariile minerilor din Valea Jiului
21 aug 2025, 15:30
ParintiSiPitici.ro
Ai remarcat acest comportament la copilul tău? Deși profesorii nu îl apreciază și îl consideră deranjant, cercetătorii spun că este cel mai clar semn al unei inteligențe peste medie
23 aug 2025, 17:48
Retragerea banilor din pilonul II de pensii, modificată. Procent nou / update
21 aug 2025, 12:42
Vânzarea E.ON către ungurii de la MVM, oprită de Guvern. Cazul ajunge pe masa CSAT
20 aug 2025, 18:34
Puteți cere, online, tichetul electronic de energie, în platforma EPIDS
20 aug 2025, 14:52
Comerțul cu avioane, decizie politică. Cine câștigă și cine pierde în lupta dintre Boeing și Airbus
20 aug 2025, 14:49
”Afacerea” închidem firme în 3 zile: cum funcționează. ”E treaba noastră ce facem mai departe”. Economistul Adrian Negrescu, avertisment
19 aug 2025, 19:40
Guvernul a adoptat măsuri pentru ajustarea investițiilor din PNRR și a aprobat fonduri de urgență pentru comunități afectate
19 aug 2025, 14:01
În Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) vor apărea încă două „meserii”
19 aug 2025, 11:22
Alexandru Nazare pune tunurile pe firmele inactive
19 aug 2025, 08:37
Un lanț românesc cumpără 87 de magazine Mega Image și Profi. Surpriză totală pe piață
18 aug 2025, 21:15
Grindeanu: Propunerile pe administraţie şi măsurile fiscale necesită discuţii în plus în această săptămână
18 aug 2025, 15:18
UE a crescut importul de gaze lichefiate rusești
18 aug 2025, 14:38
O femeie a cumpărat un set de oale de pe Temu, dar ce a primit n-are legătură cu realitatea: Râzi ca să nu plângi / video
18 aug 2025, 08:38
Cum ajută banii din Pilonul II de pensii statul. ”Să nu uităm că sunt investiți în titluri de stat”. Profesorul Radu Ciobanu explică de ce nu mai puteți scoate toți banii
16 aug 2025, 11:33
Modificare privind plata cu cardul de la 1 ianuarie
16 aug 2025, 10:00
Fitch reconfirmã ratingul suveran al României
16 aug 2025, 01:17
Andrei Caramitru: Dr*cu mai investește aici! Prostia ne îngroapă complet, suntem într-o situație care ne nenorocește pe toți
15 aug 2025, 11:06
Klaus Iohannis, somat de ANAF pentru o datorie de 4,7 milioane lei
14 aug 2025, 21:13
Guvernul lansează proiectul de reformă a pensiilor speciale. De ce judecătorii CCR nu sunt incluși în modificări - DOCUMENT
14 aug 2025, 20:53
Chirieac: Vă dau o veste în exclusivitate. Dobânda ascunsă a datoriei României
14 aug 2025, 20:22
Contract semnat pentru un apartament înainte de 1 august 2025? De ce nu ești neapărat protejat de creșterea TVA. Avocații explică
14 aug 2025, 16:38
Câți bani s-au făcut cu UNTOLD 2025
14 aug 2025, 16:15
Lovitură pentru Shein și Temu: Cine câștigă din taxa de 25 de lei la coletele externe. ”Până acum, ei erau cu mâinile legate!”
14 aug 2025, 14:33
CCIR consideră necesare, de urgență, măsuri guvernamentale de stimulare a economiei 
14 aug 2025, 14:16
Curs valutar BNR 14 august
14 aug 2025, 13:32
Ce presupune, de fapt, noua taxă pentru multinaționale. Se aplică firmelor cu afaceri de peste 50 de milioane de euro
14 aug 2025, 10:19
Economistul Adrian Negrescu: Faptul că vorbim de recesiune nu e motiv de panică
14 aug 2025, 09:48
Parteneriatul public-privat, de la modelul polonez la potențialul României. Gabriel Biriș explică importanța acestor proiecte pentru dezvoltarea țării
14 aug 2025, 09:35
Guvernul pune taxă pe coletele externe! Cumpărăturile de pe Shein și Temu, principalele vizate
13 aug 2025, 13:36
Taxă nouă pentru multinaționale. Transferurile de profituri artificiale nu au fost controlate până acum!
13 aug 2025, 13:38
Ratingul Fitch, gură de oxigen pentru București. Adrian Negrescu: Cum ne-am tăiat singuri craca de sub picioare. ”Suntem cu spatele la zid”
13 aug 2025, 12:49
Costel Fotea: Agricultura gălățeană are viitor
13 aug 2025, 09:20
Inflația a sărit la aproape 8%. Mircea Coșea: Clasa mijlocie nu conștientizează ce o așteaptă în toamnă
12 aug 2025, 18:07
Cum se diminuează pensiile. Milioane de români, afectați
12 aug 2025, 16:33
”Evitarea recesiunii este posibilă” spune guvernatorul BNR. Mugur Isărescu arată cel mai important grafic pentru România
12 aug 2025, 12:52
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, alături de fermierii din Galați
12 aug 2025, 12:42
Suma uriașă investită de români în titlurile de stat Fidelis: Instrument sigur de economisire. Cât poți investi, cât câștigi
13 aug 2025, 08:39
Topul scumpirilor care îi îngrozește pe români. INS publică procentele
12 aug 2025, 12:12
Profit de peste 1 miliard făcut de banca austriacă Raiffeisen în Rusia, în doar șase luni
12 aug 2025, 12:14
Creștere medie a facturii la energia electrică cu 61% de la o lună la alta. Adrian Negrescu atrage atenția asupra unui risc mai mare decât recesiunea
12 aug 2025, 11:42
Scenariu: România va intra curând în recesiune. Bogdan Chirieac: Poate ia domnul Bolojan premiul Nobel pentru Economie
12 aug 2025, 12:32
O afacere de familie din Ungaria anunță deschiderea unei mine de sare în România: Sarea de aici este excepțională, puritate 99%
12 aug 2025, 14:47
Mugur Isărescu, informațiile zilei de la BNR
12 aug 2025, 08:31
Pilonul 2 de pensii, ”banii mei” sau nu? Confruntarea greilor din economie. Coșea îl contrazice pe Negrescu: Adevărul absolut nu este posibil în România
11 aug 2025, 13:50
România, pol de putere în Europa, ”a devenit un magnet pentru investiții”: Acest boom nu este întâmplător! Orașele care devin ”puncte fierbinți” și iau fața Capitalei
11 aug 2025, 13:09
Haos pe piața auto, după suspendarea "Rabla". Avertisment de la producători și importatori
11 aug 2025, 11:15
Cele mai noi știri
acum 36 de minute
Mari surprize la Kiev. Pe cine ar vota ucrainenii la prezidențiale dacă duminica viitoare ar fi alegeri?
acum 1 ora 18 minute
Călugărițele, "vedetele" neașteptate ale Bucureștiului. Specialiştii explică ce e cu ele
acum 1 ora 51 minute
Cancelarul german Friedrich Merz apără firmele mijlocii: Nu vor plăti taxe mai mari sub mandatul meu
acum 1 ora 55 minute
Horoscop 25-31 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
acum 1 ora 56 minute
Regulamentele europene, un fel de OUG prin care Comisia ocolește Parlamentul
acum 2 ore 31 minute
Ce a discutat Ilie Bolojan cu Maia Sandu la Chişinău
acum 2 ore 35 minute
Siguranță deplină în Vest, haos în ţară: Lecția de civilizație rutieră trăită de Titi Aur
acum 3 ore 7 minute
Descoperire spectaculoasă la Histria: Tezaur de aproape două milenii, adus la Muzeul Național de Istorie
Cele mai citite știri
pe 22 August 2025
Alertă de călătorie în Bulgaria și pentru românii care vor să ajungă în Grecia sau Turcia
pe 22 August 2025
Furie în Grecia. Turiștii români, revoltă după ce șoferul autocarului a făcut infarct la volan și a murit
pe 22 August 2025
Dacă nu se mai nasc mulți copii și inteligența artificială ne fură joburile, cine ne va plăti pensiile? Coșea: În ce să investim pentru a avea o bătrânețe liniștită
pe 22 August 2025
Accident grav de autocar. Era plin cu turiști. Pasagerii au fost prinși sub mașină. Un copil mort, doi în stare critică, printre victime
pe 22 August 2025
S-a aflat! De ce a venit la AEP o delegație a Statelor Unite ale Americii după alegerile din România
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel