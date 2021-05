”Discuție halucinantă cu Uncheșelu. Nu știa ce e TVA-ul”

"Voiam să vă arăt ceva în exclusivitate. Pe 5 iunie, eram prim-ministru în funcţie, acum şase ani şi m-au chemat la DNA să îmi spună că sunt un penal. Am fost achitat. M-am gândit, până la urmă, ce a fost? A avut Kovesi ceva cu mine personal? Uncheșelu nu ştia el cu dreptul. Am avut o discuţie halucinantă, că nu ştia ce e TVA-ul, dar ne cerceta pe noi pentru evaziune fiscală. M-am întrebat de la ce mi s-a tras, ce a fost în spate. Şi, întâmplător, anul ăsta, mă uitam pe nişte date ale Comisiei Europene şi parcă am început să înțeleg de la ce mi s-a tras.

”Cineva a zis: ăștia ne iau banii”

Astea sunt fondurile europene luate de România - 2010, 2011 mai bine, 2012 mai bine, 2013 mai bine, 2014 mai bine, 2015 sus - 17 miliarde. În 2016, poc, în cap. Mă gândesc, acum, că cineva a zis: "Ăştia ne iau banii. 17 miliarde de euro ne-au luat într-un an".

M-am mai uitat pe nişte cifre. Ăsta este deficitul de cont curent al României. Aici a fost criză - 2010, 2011, 2012. Apoi, 2013, 2014, 2015. Numai împrumutăm bani. A venit, poc. S-au dus iar în sus. Anul acesta, în trei luni, am trimis 5 miliarde de euro în afara ţării. Este doar deficitul comercial. Atunci, încerc să găsesc o explicaţie şi, acum, mă gândeam de ce nu se supără nimeni pe guvernul actual. Totuşi, de undeva banii ăia sunt", a spus Victor Ponta la DCNews TV.

