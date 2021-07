Renumărare voturi Sectorul 1. Av. Drăgan, din anchetă: 200 de voturi pentru Armand, care, în realitate, nu existau, într-o singură secție

Sacii cu voturi din Sectorul 1 sunt încă o enigmă. La aproape un an de la alegerile locale 2020, ancheta încă nu are un rezultat, iar voturile încă se renumără. Sunt zvonuri că unele voturi nu mai pot fi renumărate, pentru că, simplu, lipsesc! Până la finalizarea anchetei, însă, nu pot fi nici confirmate, nici infirmate. Cu toate că există această suspiciune de mai bine de un an, mandatul primarului în funcție Clotilde Armand, validat de altfel, nu este afectat.

Avocatul lui Tudorache: Este vorba despre o fraudă la vot

Avocatul Mihai Drăgan a declarat, la România TV, că estimează că în următoarele două săptămâni va fi aflat rezultatul votului, în urma renumărării: ”Eu estimez că undeva - și am avut o discuție cu procurorul în acest sens - în următoarele două săptămâni vom avea și o concluzie a celebrei numărători. Ceea ce pot să vă spun este că sunt probleme foarte mari, de aceea afirm, în mod clar, că este vorba despre o fraudă la vot. Nu mă refer la faptul că cineva a furat neapărat, pentru că nu pot să fac această afirmație bazată pe probe, mă refer la faptul că votul a fost viciat”.

”În momentul în care ieși cu sacii cu voturi din încăpere, eu consider că au fost furați, indiferent că au fost aduși înapoi, pentru că nu știu în ce formă au fost aduși, au dispărut din raza camerei de supraveghere. Pentru mine, acel vot, fie și din această perspectivă, e un vot fraudat. Dar sunt multe alte aspecte. Vă dau un singur exemplu: într-o secție de votare din Dămăroaia, în urma numărătorii, a reieșit o diferență de 200 de voturi față de ceea ce se consemnase inițial pentru candidata care a și câștigat, adică 200 de voturi se adăugaseră” a afirmat avocatul Mihai Drăgan, la RomâniaTV.

Ce urmează dacă Ministerul Public confirmă frauda la vot

”Frauda la vot e un motiv pentru care alegerile nu se validează.” a precizat avocatul Mihai Drăgan, care a explicat că ”în momentul în care am un înscris oficial din partea SIIJ, pe baza acelui document eu pot formula o cerere de revizuire la acea hotărâre de validare”.

În același timp, sunt reprezentanți ai unor ONG-uri în stradă care strâng semnături pentru a fi organizat un referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand. Au strâns în jur de 15.000 de semnături și ar avea nevoie de peste 60.000.