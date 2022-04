Iohannis: Surpriza plăcută de la summitul NATO! Avem decizia, însă negocierile între aliați vor dura

„Grupul de luptă a fost aprobat la NATO și acest lucru a fost surpriza plăcută de la summitul NATO de acum nu foarte multe zile. Deci, avem decizia, însă tehnicalitățile, negocierile între aliați vor dura o vreme până când se finalizează, dar cred că în această primăvară vom avea grupul de luptă negociat și finalizat”, a declarat președintele Klaus Iohannis la conferința de presă organizată, în cursul zilei de marți, cu premierul Belgiei, Alexander De Croo.

„Această vizită reflectă solidaritatea europeană și aliată într-un moment în care situația de securitate este profund afectată de războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Pe aceeași linie a solidarității și unității se înscrie, de altfel, și prezența la Constanța a contingentului belgian desfășurat în cadrul Forței de Răspuns a NATO, alături de alte forțe aliate. Această contribuție este parte a măsurilor NATO de consolidare a posturii de descurajare și apărare și a securității Flancului Estic al Alianței”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

„În cadrul consultărilor, am discutat perspectivele noastre naționale legate de evoluția crizei din Ucraina și impactul său multidimensional, precum și răspunsul statelor noastre și al organizațiilor din care facem parte. În contextul crizei umanitare provocate de agresiunea armată a Federației Ruse, am evidențiat demersurile complexe ale României în sprijinul celor peste 720.000 de refugiați ucraineni care au trecut până acum granița în țara noastră. De asemenea, am prezentat rezultatele foarte bune ale activității hub-ului de la Suceava, prin care asistența umanitară internațională este transferată în Ucraina. În plan securitar, am evidențiat că este necesară implementarea rapidă a recentelor decizii adoptate la Summitul extraordinar al Alianței, în special crearea Grupului de Luptă în România. (...) Este clar că avem nevoie de o apărare unitară, coerentă și mai puternică pe Flancul Estic, pentru a avea o descurajare mai eficace, în special la Marea Neagră”, a adaugat Klaus Iohannis.

