”Dom`ne, uite până unde a ajuns acest blestem, acest cancer din România”. Bogdan Chirieac, de acord cu Mircea Coșea: Îmi este teamă și mie...

”Îmi este teamă și mie că sunt cele corecte concluziile trase de profesorul Mircea Coșea” a spus analistul politic Bogdan Chirieac, joi, în finalul dezbaterii ”Noi responsabilități după intrarea în Schengen. România, prima linie de apărare împotriva contrabandei cu tutun” organizată de DCMedia Group și transmisă pe DCNews, DCNewsTV și DCBusiness.

În urma dezbaterii, analistul politic a mărturisit: ”Am rămas impresionat sincer de faptul că unele instituții din România funcționează. Când am auzit de la dvs. că un proces pentru contrabandă, în România, durează până la zece ani și că vă provoacă mari dificultăți să țineți țigările de contrabandă zece ani în depozit, am zis: dom`ne, uite până unde a ajuns acest blestem, acest cancer al nefuncționării justiției din România. În același timp, ieri am auzit, că, în mod paradoxal, ANI (Agenția Națională de Integritate n.r.), o instituție despre care nu mai auzisem nimic, a funcționat în cazul unui primar de București, iar astăzi aflu, cu mare bucurie, că Poliția de Frontieră și Autoritatea Vamală reușesc lucruri incredibile. Dacă o spuneați dvs. sau ministrul de Interne, vă spun sincer, nu credeam, că era la bilanț la dvs., dar faptul că o spune industria - și într-un domeniu atât de sensibil - pentru mine reprezintă cea mai bună garanție că lucrurile pe care le faceți sunt extraordinare. Atunci, dvs. sunteți în prima linie pentru ca România să ajungă în spațiul Schengen. (...) Sigur, facem ceea ce trebuie, dar, cum spunea dl. profesor Coșea, mi-e teamă că lucrurile nu se stabilesc la noi în țară, indiferent ce am face. Și mi-e teamă că nu Olanda - care a apărut în față, poate nu întâmplător - este cea care hotărăște”.

"În Europa avem anumite forțe care înțeleg efectul războiului din Ucraina ca pe niște elemente care le victimizează colateral. Aici mă refer la Italia, la Suedia, la Ungaria, la Grecia. Și atunci România și Bulgaria vor fi puțin amânate" este de părere profesorul Mircea Coșea.

"Rezolvarea este una de natură legislativă. Trebuie create nişte mecanisme, nişte temeiuri legale prin care organele judiciare să poată dispune măsura distrugerii produselor contrafăcute şi a celor provenite din contrabandă care nu pot fi valorificate, înainte de decizia definitivă a instanţei. Ştiţi, cu siguranţă, că procesul penal poate dura în unele cazuri şi până la 10 ani. Iar depozitarea în toată această perioadă a cantităţilor semnificative de produse din tutun traficate este extrem de costisitoare şi pune o presiune nejustificată pe resursele care ar trebui redirecţionate către urmărirea infractorilor şi aducerea lor în faţa legii.

