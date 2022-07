Cel mai puternic constructor român, Umbrărescu, oprește lucrul pe toate șantierele. Pericol pentru 7 proiecte de 140 de km în total. CNAIR, primul mesaj în scandalul prețurilor

”UMB este un partener pe care CNAIR îl consideră serios. Compania a luat permanent măsuri pentru a sprijini toți constructorii care au contracte în derulare.

În cazul particular al UMB, dovadă sunt întâlnirile periodice cu managementul acestui constructor, pentru găsirea celor mai bune soluții privind acoperirea costurilor suplimentare provocate de creșterea prețurilor la materialele de construcție.

CNAIR a făcut inclusiv propuneri care au dus la aprobarea de către Guvernul României a OUG 64/2022, tocmai pentru a diminua impactul acestor costuri suplimentare.

După publicarea acestei OUG, CNAIR a continuat să propună măsuri de îmbunătățire. Rezultatul este acela că MIPE, la rândul său, a inițiat o Ordonanță de Guvern care va îmbunatăți aplicarea acestor corecții de preț. Documentul elaborat de MIPE este în procesul de avizare și avem încredere că în următoarea perioadă acest document va fi aprobat în ședință de Guvern, în acord cu propunerile noastre.

Este adevărat că prețurile la materialele de construcții au crescut constant în ultimele luni, dar CNAIR aplică doar măsuri care sunt în concordanță cu legea, cu prevederile contractuale și cu normativele europene.

Este important să precizăm că o astfel de abordare pentru sprijinirea constructorilor care au în derulare contracte, reprezintă o premieră în rândul statelor Uniunii Europene.” transmite CNAIR.

Mișcarea fără precedent a lui Umbrărescu

Reacția CNAIR vine după ce Dorinel Umbrărescu a trimis o notificare de reziliere a tuturor contractelor de construcție autostrăzi în care firmele sale sunt implicate. Motivul invocat de proprietarul UMB Spedition este că, în opinia sa, formula de actualizare a prețurilor din OUG nr. 64/2022, nu este sustenabilă din punct de vedere economic, nici ca implementare, nici ca margine minimă de profit prevăzută contractual. Dorinel Umbrărescu se teme că firmele i s-ar duce în cap dacă ar accepta condițiile din OUG nr. 64.

Astăzi, Asociația Pro Infrastructură anunță că ”UMB oprește lucrul pe toate șantierele! Unul dintre cei mai importanți antreprenori generali de pe proiectele majore de infrastructură rutieră a luat o decizie fără precedent: începând de luni, 11 iulie 2022, nu își va mai chema oamenii la muncă. Săptămâna curentă este una de odihnă, conform procedurilor interne, angajații UMB lucrând 14 ore pe zi plus sâmbetele. Sunt în pericol 7 proiecte care împreună depășesc 140 de kilometri, adică mai bine de O TREIME (aproape 36%) din totalul de 391 kilometri de autostradă și drum expres veritabil pe care România are în prezent contracte de execuție semnate! Excepție face doar DEx12 Centura Slatina, acolo unde cei de la UMB sunt foarte aproape de final și au confirmat că vor continua astfel încât să dea drumul la trafic în jurul datei de 28 iulie. Motivul? Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere le promite constructorilor, nu doar celor de la UMB, de peste jumătate de an că guvernul va adopta prin OUG formula polinomială de ajustare a prețului contractelor. Dar una este să promiți, alta este să faci. Așa că, până la noi ordine, cei de la UMB joacă tare și intră într-un soi de "grevă", asumându-și niște riscuri contractuale semnificative: penalități de întârziere sau, în caz extrem, pierderea garanției de bună execuție.Situația este FOARTE gravă. Ar fi un dezastru dacă lucrurile ar degenera și s-ar ajunge la încetarea de comun acord sau rezilierea unui singur contract, darămite a tuturor, adică a 36% din totalul kilometrilor de autostradă și drum expres aflați în execuție!”.

