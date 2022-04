Carne de porc vs. carne de vită. Bilic: Contează foarte mult ce bucățică am luat de la porc

„Carnea de porc este mai fragedă, mai gustoasă, mai ieftină decât carnea de vită. (...) Mușchiulețul de porc are cea mai puțină grăsime din tot ce înseamnă varietate de cărnuri. Are sub 4 la sută. Când îl punem la gătit - grătar sau cuptor, grăsimea din orice carne se topeșe și iese. Trebuie să ținem cont de acest lucru. Contează foarte mult ce bucățică am luat de la porc și am pus-o pe grătar sau în cuptor. Avem variația de la 2-4 la sută grăsime în mușchiuleț, până la 45 la sută grăsime în pieptul foarte gras”, a spus medicul Mihaela Bilic.

„Nu mai puneți la sarmale ulei! O lingură are 10 grame de grăsime”, a mai zis Mihaela Bilic în cadrul unei ediții a emisiunii „Vorbește lumea” de la ProTV.

De câte ori pe săptămână să mănânci pește și carne. Bilic: Suntem departe de recomandările nutriționiștilor

Nutriționistul Mihaela Bilic a spus de câte ori e bine să mâncăm pe săptămână pește și carne.

„Nicio masă fără pește. În teorie știm cu toții ce înseamnă să mâncăm sănătos. Practica ne omoară. Când vine vorba de pește, suntem departe de recomandările nutriționiștilor. Peștele ar trebui să fie prezent în meniu la fel de des ca și carnea. Adică măcar de două ori/săptămână!”, a scris nutriționistul Mihaela Bilic pe contul de Facebook.

Secrete în Postul Paștelui. Bilic: Atenție la câteva alimente

Nutriționistul Mihaela Bilic a vorbit despre cele mai importante reguli în post.

„Greșeli care trebuie evitate în post:

1. Mâncatul excesiv: principiul de bază al postului alimentar este să nu fii sătul, să mănânci cât să supraviețuiești; obiectivul nu este să te îndopi cu produsele permise (“de dulce”), ci să experimentezi senzația de foame.

2. Consumul de produse ultraprocesate, de proastă calitate: ca să fie benefic pentru sănătate, în post trebuie consumate alimente cât mai simplu preparate, cât mai puțin procesate. Evitați prăjelile, produsele de patiserie, tot ce este ambalat, bogat în soia și grăsimi vegetale; încercați să gătiți mâncăruri simple, din ingrediente proaspete (ciorbe, ghiveci de legume)

3. Excesul de dulciuri: postul religios nu interzice zahărul, deși este principalul vinovat pentru creșterea stresului oxidativ din organism. Există o mulțime de dulciuri de post care nu hrănesc celulele, ci mai degrabă le “ruginesc”.

4. Excesul de sare și de grăsime prezent în alimentele procesate, care solicită metabolismul și mecanismele de detoxifiere. Atenție, în postul religios strict se limitează inclusiv consumul de grăsime, zilele cu dezlegare la ulei și vin sunt la fel de rare ca și zilele cu dezlegare la pește.

Obiective care trebuie atinse în post:

1. Creșterea consumului de produse de origine vegetală, în special legume - cu cat mai diferite și mai colorate, cu atât mai bine; pigmenții vegetali sunt fitonutrienti benefici pentru organism.

2. Hidratarea optimă care înseamnă consum de apă sub diferite forme: apă cu lămâie, ceai verde, infuzii de plante, zeamă de supă/ciorbă, cafea etc.

3. Respectarea unor pauze alimentare de 5-6 ore între mese, perioadă în care nu trebuie să mâncăm/ronțăim nimic, ca să-i dăm organismului timp să digere și să proceseze masa anterioară. Postul înseamnă disciplină și foame, este un exercițiu psihologic, nu doar alimentar.

4. Redimensionarea porților și moderația vizavi de cantitatea de mâncare consumată. Produsele de post mâncate pe săturate duc rapid la îngrășat, din făinoase și grăsime organismul face rapid kilograme în plus. Dacă ții post cu adevărat, nu trebuie să te scoli de la masă cu burta plină!”, a explicat Mihaela Bilic.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News