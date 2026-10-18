Procesiune în cinstea Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, la București

Papa Ioan Paul al II-lea. Foto: Agerpres

Din articol Sfântul Ioan Paul al II-lea, comemorat pe 22 octombrie

Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti organizează, duminică, tradiţionala procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea pe străzile Capitalei.

Procesiunea va porni de la monumentul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, situat în apropierea sediului Nunţiaturii Apostolice din Bucureşti, la intersecţia bulevardului Schitu Măgureanu cu strada Pictor C. Stahi, în vecinătatea Parcului Cişmigiu.

La eveniment vor participa Arhiepiscopul mitropolit romano-catolic de Bucureşti, ÎPS Aurel Percă, Nunţiul Apostolic în România şi Republica Moldova, ÎPS Giampiero Gloder, Episcopul greco-catolic de Bucureşti, PS Mihai Frăţilă, preoţi, credincioşi, călugări şi călugăriţe din întreaga Arhidieceză Romano-Catolică de Bucureşti şi din Episcopia Greco-Catolică „Sfântul Vasile cel Mare„ de Bucureşti.

Celebrările vor fi transmise în direct de televiziunea catolică Angelus TV.

Sfântul Ioan Paul al II-lea, comemorat pe 22 octombrie

Sfântul Ioan Paul al II-lea este comemorat în calendarul catolic în ziua de 22 octombrie, data la care şi-a inaugurat pontificatul.

Relicva Sfântului Ioan Paul al II-lea constă într-o bucăţică de pânză cu câteva picături de sânge ale Suveranului Pontif şi a fost dăruită Catedralei Sfântul Iosif din Bucureşti la 19 mai 2011 de către Cardinalul Stanisław Dziwisz, Arhiepiscop emerit de Cracovia, fost secretar personal al Papei Ioan Paul al II-lea.

Monumentul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea a fost amplasat la intersecţia bulevardului Schitu Măgureanu cu strada Pictor C. Stahi la iniţiativa Nunţiaturii Apostolice în România, în colaborare cu Primăria Municipiului Bucureşti, în amintirea vizitei istorice pe care Papa Ioan Paul al II-lea a făcut-o în ţara noastră în anul 1999, prima vizită a unui Suveran Pontif într-o ţară majoritar ortodoxă.

Dezvelit la 1 august 2011, monumentul este opera în bronz a sculptorului sloven de origine bosniacă Mirsad Begić.

În 2026 s-au împlinit 27 de ani de la vizita istorică în România a Pontifului polonez, prima vizită a unui papă în ţara noastră (7 - 9 mai 1999), potrivit Agerpresd.





