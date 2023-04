Primul politician din Europa care va poza pentru revista ”Playboy”

O femeie politician pozează provocator, înfășurată într-o pânză în culorile drapelului francez. Ea este protagonista uneia dintre cele patru fotografii care vor ocupa paginile numărului revistei Playboy care va apărea pe 8 aprilie.

Vestea i-a făcut să tresare pe cei care frecventează palatele puterii din Paris pentru că femeia care va apărea în Playboy, în timp ce tensiunile și violența împotriva reformei pensiilor continuă să explodeze în stradă, nu este un model tradițional. Este vorba despre secretarul de stat francez, responsabil cu Economie Socială și Solidară, Marlène Schiappa.

Non mais en plus elle s’est prise pour Marianne, en une d’un magazine porno !



On rêve ???? #marleneschiappa #playboy pic.twitter.com/WeYyPGEHOj