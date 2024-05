Cu ocazia Paștelui, l-am contactat pe preotul Gabriel Cazacu care ne-a oferit un interviu despre cele mai importante aspecte despre noaptea Învierii.

Astfel, l-am întrebat pe părinte „Ce trebuie să facă românii cu lumânarea aprinsă la Înviere în noaptea de Paște?”, la care Gabriel Cazacu a răspuns:

„Cu lumânarea aprinsă, preoții împart lumina care vine și în acest an de la Ierusalim și mulțumim Sfintei Patriarhii Române pentru faptul că fac această osteneală deosebită de a aduce lumina de la Ierusalim, care este împărțită prin protopopiate, prin episcopii, până în ultimul cătun.

În noaptea sfântă a Învierii, lumina care vine de la Ierusalim luminează fiecare casă, gospodărie, fiecare suflet, fiecare inimă. Această lumină o ducem acasă cu multă luare aminte și o păstrăm cât mai mult timp posibil aprinsă. Dar nu este vorba doar despre lumina aceasta materială. Este vorba despre lumina spirituală pe care noi toți o primim atunci când participăm împreună de Sfânta Liturghie în noaptea Sfintelor Paști și cântam cu toții „Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”, a precizat pentru DC News, preotul Gabriel Cazacu.

Despre Paște

Lumina Sfântă, adusă în biserici în noaptea de Sâmbăta Mare, este un simbol central al Paștelui, iluminând sufletele credincioșilor și aducând cu sine speranță și lumină într-o lume plină de întuneric. De asemenea, Aghiasma Mare, apă sfințită, este folosită pentru binecuvântare și purificare, reflectând importanța curățirii spirituale în această perioadă de înnoire și regenerare”.

Paștele reprezintă una dintre cele mai semnificative sărbători din calendarul creștin, marcând învierea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Această sărbătoare este sărbătorită în funcție de relația dintre calendarul lunar și cel gregorian, determinând data exactă a Paștelui în fiecare an. În plus, date importante precum Miercurea Cenușii, Vinerea Mare și Duminica Floriilor variază în fiecare an, reflectând importanța lor în tradiția și spiritualitatea creștină.

