Carmen Harra, previziuni pentru 2025: Așa a fost și când a apărut iPhone. Incredibil, nu?

Pe măsură ce pășim în 2025, energia numărului 9 ne înconjoară. Acest număr, obținut prin adunarea cifrelor anului (2+0+2+5=9), reflectă un an de închidere a ciclurilor și de pregătire pentru noi începuturi.

În viziunea clarvăzătoarei Carmen Harra, acest an simbolizează încheierea unor cicluri importante și marchează un punct de cotitură în evoluția globală, similar unor momente esențiale din trecut.

„Ce aduce 2025? Cifra nouă. Ce înseamnă nouă? Să încheie niște socoteli. Când am mai văzut noi cifra nouă? În 2016. Ce s-a întâmplat în 2016? A fost ales Trump. Dar s-a mai întâmplat ceva. Brexitul. Deci iată că evenimente majore, care un an ca 2025 le marchează, care zguduie din rădăcini omenirea, dar finalizează ceea ce se întâmplă în ultimii 9 ani, în ultimii 18 ani, în ultimii 36 de ani. Ce s-a întâmplat în 2007? Ce număr are 2007? 2 plus 7 fac nouă. A părut ce? iPhone. Cum a schimbat iPhone-ul lumea pe pământ? Incredibil, nu? Deci iată că dacă ne raportăm la cifra nouă, ne găsim o explicație că 2025 finalizează ultimii 36 de ani”, a spus Carmen Harra.

