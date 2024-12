Vocea României, prima etapă live/ update

Update: În urma votului dat de telespectatori, în semifinala emisunii Vocea României se vor duce Andra Argișanu și Robert Lukian, după două interpretări magistale.

”De la copilul timid am reușit să fac trecerea către o persoană mult mai dezinvoltă. Iar Smiley a avut cea mai mare contribuție, pentru că nu m-am așteptat niciodată să am atâta încredere în mine și atâta susținere din partea celorlalți”, a mărturisit Andra Argișanu înainte de a urca pe scenă, unde a interpretat piesa California Dreamin' a celor de la The Mamas & The Papas.

Robert Lukian

Știre inilțială

”Vocea României” a ajuns la prima etapă live, iar 12 concurenți vor intra în scenă, parcursul acestora pentru fazele următoare fiind decis exclusiv de către telespectatori, iar votul se desfășoară exclusiv pe teritoriul României, potrivit Pro TV.

În această primă etapă live, Smiley îi va arunca în scenă pe Andra Argișanu, Eliza Chifu și Robert Lukian.

Irina Rimes merge mai departe cu Narcisa Badea, Romina Apostol și Oleg Spînu.

Din echipa lui Tudor Chirilă, în această seară veți avea de ales între Shahin Dehghani, Aura Șova și Giulia Tabără.

Theo Rose și Horia Brenciu îi trimite în etapa live pe Colin Doljescu, Raluca Moldoveanu și Bogdan Medvedi, care sunt câștigătorii de vinerea trecută.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News