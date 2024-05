Mircea Geoană anunță că este tot mai aproape de decizia candidaturii la președinția României. ”Sunt extrem de liniștit, voi lua o decizie definitivă”

Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, a spus, la Digi24, întrebat despre o posibilă candidatură la președinția României că are o ”convingere extrem de fermă că țara se apropie de un final de ciclu politic și de regim politic și că are nevoie de o schimbare profundă pentru a merge mai departe. Am și o altă convingere extrem de fermă și cred că sunt în asentimentul imensei majorități a românilor din țară, din diaspora, și anume că această clasă politică a rămas în spatele transformărilor din societate și că este nevoie de un efort mult mai mare de a schimba lucrurile”.

”Eu sunt extrem de liniștit, îmi văd de treaba mea, după ce voi termina job-ul la NATO, am să iau o decizie definitivă și acest lucru sunt convins că poate creează emoție, fibrilație în sistem, ceea ce poate nu e un lucru rău” a punctat Mircea Geoană. ”Sunt mai aproape de o decizie (a candidaturii n.r.) decât acum câteva luni” a mai afirmat politicianul. El a mai spus că știe că stă bine în sondaje, în intenție de vot, în acest sens, și consideră că situația este cauzată și de politica românească, în sensul în care se face, în opinia sa, mai mult pentru politicieni decât pentru cetățeni.

Amintim că, în 2023, mandatul lui Mircea Geoană de secretar general adjunct la NATO a fost extins cu încă un an, până în octombrie 2024.

