Florin Cîțu, la DCNews: Suntem CONDAMNAȚI s-o facem. Digitalizarea va forța, deși sunt SCEPTICI

"Suntem condamnați să o facem. Nu putem să mergem mai departe fără reformă și digitalizarea în sine va forța această reformă, de aceea am construit acest buget. Vă aduc aminte că anul trecut... am auzit, sunt oameni sceptici în ceea ce privește digitalizarea, dar prima măsură pe care am luat-o anul trecut a fost să eliminăm sistemele proprii, să-l digitalizăm. Țineți minte, înainte să vin la Ministerul Finanțelor aveai o proprie pe toate conturile, îți plăteai datoria și după aceea trebuia să mergi pe la fiecare bancă. Acum nu mai este așa, totul este automatizat. Plata taxelor se poate face acum prin online, prin ghișeu.ro poți să plătești toate taxele. Sunt și exemple pe care le-am descoperit că nu puteam să le plătim și le-am introdus după aceea.

Am spus că suntem condamnați să facem această reformă pentru că România trebuie să își schimbe structura statului, iar digitalizarea este un mod obiectiv de a face reforma pentru că introducerea digitalizării în tot aparatul public, natural se vor schimba lucrurile, în momentul în care tot modul de lucru este digitalizat. În același timp trebuie să introducem aceste criterii de performanță. Nu este ușor, dar se poate. Se poate face în toate țările Europei, nu putem să spunem că la noi nu se poate face. Sunt pași clari. Vom merge în primul rând la schimbarea modului în care oamenii rămân pe funcții în sistemul public. De exemplu, vom lua un model din Uniunea Europeană, cu mandat, mandat pe 3 ani, două mandate maximum. Un mandat de 3 ani după care se face o evaluare. Secretarii generali din ministere trebuie să fie legați de mandatul ministrului, apoi reconfirmați. Lucruri simple pe care le putem face, dar prin care putem să dăm șansa unui manager să facă evaluări mai repede iar la un moment dat și să aibă șansa să spună că nu reconfirmă pe cineva dacă nu performează. Aceste lucruri funcționează în Uniunea Europeana și va funcționa și la noi.", a declarat Florin Cîțu, în exclusivitate, în cadrul evenimentului ”Digitalizarea României, prioritate ZERO”.