€ 5.0837
|
$ 4.3258
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 16:54 02 Oct 2025 | Data publicării: 16:49 02 Oct 2025

Alertă de vreme rea: Va ploua de două ori mai mult decât într-o lună! Zonele vizate
Autor: Andrei Itu

cod-galben-de-averse-torentiale--intensificari-ale-vantului-si-descarcari-electrice_73173500 FOTO: Freepik
 

Va ploua de două ori mai mult decât într-o lună, în următoarele 24 de ore!

Raul Pop, secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), a anunțat, în cadrul Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), că va ploua de două ori mai mult decât într-o lună, în următoarele 24 de ore.

Recomandări pentru populație

Mai mult, Raul Pop a făcut recomandări populaţiei din zonele vizate de avertizări să nu depoziteze cantităţi de lemne de foc în apropierea canalelor de scurgere sau a rigolelor, astfel încât să se asigure scurgerea apelor pe raza localităţilor.

Alertă pentru judeţele din sud-vestul ţării

"Având în vedere prognoza meteorologică şi situaţia hidrologică, a fost crescut gradul de alertare pentru judeţele din sud-vestul ţării, prin emiterea codurilor galbene, roşii şi portocalii. Ne aşteptăm ca precipitaţiile să conducă la atingerea cotelor de inundaţii în mai multe zone. Deşi solul este extrem de uscat şi poate prelua din cantităţile de precipitaţii, nu putem exclude probleme punctuale. Ţinând cont că sunt areale întinse care vor fi afectate de precipitaţii, vor apărea, în următoarele ore, inundaţii cu efecte locale.

Practic, în următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună. ANM şi INHGA vor emite mesaje de avertizări imediate acolo unde situaţiile o vor impune. Recomandăm populaţiei din zonele vizate de avertizări să nu depoziteze cantităţi de lemne de foc în apropierea canalelor de scurgere sau a rigolelor, astfel încât să se asigure scurgerea apelor pe raza localităţii", a subliniat Pop.

Au fost deja mobilizate 75 de buldozere şi excavatoare

Potrivit unui comunicat de presă al MMAP, transmis joi, reprezentanţii Administraţiei Naţionale "Apele Române" (ANAR) au anunţat că s-a păstrat legătura cu Administraţiile Bazinale de Apă (ABA) care se află în zonele în care sunt valabile avertizările hidrologice şi au fost deja mobilizate 75 de buldozere şi excavatoare, iar 500 de oameni sunt deja pe poziţii, pregătiţi de intervenţie.

Totodată, s-au verificat gradele de umplere din acumulări şi s-a comunicat cu Hidroelectrica pentru preluarea viiturii de pe Olteţ. De asemenea, SGA Olt va avertiza acumulările piscicole pentru asigurarea tranzitărilor, iar contactul cu Prefecturile şi cu autorităţile locale trebuie să fie în permanenţă.

Manevre preventive în judeţele Dolj şi Olt

În acelaşi timp, reprezentanţii DSU şi ai IGSU au subliniat că sunt efectuate manevre preventive în judeţele Dolj şi Olt, prin mobilizarea echipelor operative din judeţele învecinate, precum şi a motopompelor şi a camioanelor şi microbuzelor.

Reprezentanţii MMAP reiterează apelul către toţi deţinătorii de amenajări hidrotehnice din bazinele aflate sub avertizări să acorde o atenţie deosebită exploatării lucrărilor administrate, respectând regulamentele specifice pentru perioadele de ape mari.

Măsuri esențiale

"Aceste măsuri sunt esenţiale pentru gestionarea în siguranţă a eventualelor viituri şi pentru protejarea populaţiei din zonele adiacente. Totodată, aceeaşi responsabilitate revine şi deţinătorilor numeroaselor acumulări mici, care trebuie să respecte cu stricteţe regulamentele de exploatare şi să monitorizeze permanent starea lucrărilor, sub coordonarea unităţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale "Apele Române".

Implementarea riguroasă a acestor măsuri este crucială pentru siguranţa comunităţilor, pentru protejarea bunurilor şi pentru apărarea mediului", se menţionează în comunicat, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alerta vreme rea
ploaie
zone
olt
dolj
raul pop
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Dezastrul găsit de ministrul Rogobete la Spitalul Sf. Maria din Iași. Nimeni nu știe cum a fost angajată șefa ATI
Publicat acum 16 minute
Trump, ironizat de premierul albanez. Dialog savuros cu Macron - VIDEO
Publicat acum 21 minute
Ce să faci ca să nu ți se mai aburească ochelarii. Trucul simplu care chiar funcționează
Publicat acum 37 minute
Cine este Nistor Andrei, noul prefect al Capitalei
Publicat acum 41 minute
Nicușor Dan, anunț după ce a prezentat liderilor europeni cazul Călin Georgescu
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Sep 2025
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
Publicat pe 30 Sep 2025
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat pe 30 Sep 2025
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
Publicat pe 30 Sep 2025
Uraganul Gabriel aduce vreme caldă în România. Schimbare importantă de vreme după răcirea accentuată
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close