Se scumpeşte mâncarea înainte de sărbători? Sorin Minea, ROMALIMENTA: Oamenii ăia pot să ceară cât vor, ei nu sunt industrie

"În ultimii 10 ani, ţineţi minte vreun an în care analiştii să nu fi spus că vor fi cele mai mari scumpiri din istorie? Se câştigă o pâine din chestia asta. În general, şi repet asta de 10 ani, de sărbători nu sunt majorări de preţuri, ci apar discounturi. Eu vorbesc de cei care sunt fiscalizaţi. Aceştia încearcă să vândă mai mult. Pentru asta, de obicei nu ridici preţurile.

Zvonul despre ridicarea preţurilor este dat pe prețurile de la tarabă, din piață, ori acelea nu sunt industrie, sunt cu totul altceva și au un preț incontrolabil. Omul are dreptul să ceară cât vrea, dar de obicei, înainte de sărbători, coboară și acolo prețurile. Mai sunt şi oameni care vorbesc despre dorinţa lor. Şi dorinţa mea ar fi să vând cât mai scump, ca să îmi acopăr costurile, dar dorinţa mea nu e şi a consumatorului. Deci eu nu cred că vor fi majorări semnificative", a declarat Sorin Minea.

Ce se întâmplă cu carnea de miel

"Carnea de miel nu este vândută din industrie, chiar dacă o găsim în magazine. Ea este vândută de fermieri. Deci fermierul este stăpân.

Anul trecut, când s-a sărit calu și s-a mers cu prețul foarte sus, mieii au rămas nevânduți. Ce va fi anul ăsta? Nu știu", a mai indicat preşedintele ROMALIMENTA.

Reducerea TVA la alimente nu este o măsură eficientă, susţine Marcel Ciolacu

"Nu cred că în acest moment sunt alte probleme în societate mai mari decât preţul la alimente. Am văzut că şi BNR a rămas un pic surprinsă de nivelul de inflaţie. Aşteptăm de la INS (Institutul Naţional de Statistică, n.r.) să vedem defalcat din ce e constituită această inflaţie. Am o promisiune publică deja făcută: sfârşitul anului trebuie să ne prindă cu o inflaţie de o cifră. Şi de obicei iau în serios ceea ce promit. Este insuficient doar să scădem TVA. Vom avea o reducere de preţ doar pentru o lună de zile, pe urmă el va urca din nou. Trebuie să venim cu o schemă întreagă de la producător până la market şi până la cumpărătorul final, mai ales la produsele de bază. Ca să intrăm într-o matcă", a precizat Marcel Ciolacu.



Şi premierul Nicolae Ciucă s-a referit la măsura reducerii TVA, susţinând, miercuri, la Călăraşi, că în perioade de criză cu creşteri de preţuri o astfel de decizie nu are rezultatul scontat.



"Nu am discutat despre reducerea TVA la alimente. Oricum, în situaţii de criză, s-a demonstrat că, atunci când există aceste fluxuri, creşteri de preţuri, reducerea TVA a fost foarte repede absorbită în preţ şi efectul nu a fost pe măsura intenţiei iniţiale", a spus premierul Ciucă, citat de Agerpres.

