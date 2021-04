Cu mască la plajă de 1 Mai. Corina Martin: Exclus acest lucru. Vorbesc asumat

Corina Martin, președinte onorific al RESTO, a intervenit în direct la Antena 3 după declarațiile premierului Florin Cîțu cu privire la relaxarea treptată a restricțiilor. Întrebată cum va fi ca turiștii să poarte mască pe plajă, Corina Martin a răspuns:

”Nici nu pot să îmi imaginez un asemenea scenariu. De altfel nici nu luăm în calcul un asemenea scenariu: mască pe plajă. Exclus acest lucru. Spun asta asumat. Vorbesc și în numele patronatului nostru RESTO Constanța. Trebuie să vă spun că sezonul trecut l-am încheiat cu niciun caz măcar de toxiinfecție alimentară și evident niciun focar de Covid-19 pe litoral, în condițiile în care am avut peste 300.000 de turiști în jumătatea aceea de sezon pe care am putut să o avem. Și atunci s-a vorbit despre scenariul acela cu mască pe plajă, cu paravane între șezlonguri, nu s-a întâmplat acest lucru, nu se va întâmpla nici în acest an. Cred că s-ar isca o adevărată revoluție socială dacă cineva ar putea să impună pe plaje asemenea condiții în măsura în care țări precum Turcia, Grecia sau Bulgaria continuă să invite turiștii români și acolo nu se aplică asemenea restricții. (...) Marți avem o întâlnire cu ministrul Claudiu Năsui pe care o să îl rugăm să nu mai facă promovare litoralului altor țări, ci litoralului românesc și destinațiilor românești”, a declarat Corina Martin.

