Numărul firmelor radiate a crescut cu peste 43% în primele patru luni din acest an

Numărul firmelor radiate la nivel naţional a crescut cu 43,46% în primele patru luni din 2021, comparativ cu perioada similară a anului trecut, până la 21.776 radieri, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), scrie Agerpres.



Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 3.434 (plus 64,38% faţă de ianuarie-aprilie 2020) şi în judeţele Timiş - 1.013 (plus 62,08%), Constanţa - 951 (plus 33,19%) şi Cluj - 942 (plus 38,53%).

Unde au fost înregistrate cele mai puține radieri





La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Teleorman - 169 (în creştere cu 5,63% faţă de primele patru luni ale anului trecut), Ialomiţa - 178 (plus 52,14%) şi Călăraşi - 199 (minus 48,51%).



Creşterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Alba (plus 91,29%), Dâmboviţa (plus 84,59%) şi Vrancea (plus 83,54%). În perioada analizată nu au fost consemnate scăderi în ceea ce priveşte numărul firmelor radiate.

Pe domenii de activitate





Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 5.998 (plus 47,44% raportat la ianuarie-aprilie 2020), agricultură, silvicultură şi pescuit - 2.003 (plus 60,11%) şi construcţii - 1.967 (plus 41,21%).



În aprilie 2021 au fost consemnate 5.707 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (916) şi în judeţele Timiş (290), Cluj (247) şi Constanţa (245).

Circa 47% dintre directorii executivi din sectorul tehnologic anticipează că profitabilitatea îşi va reveni

Piaţa megatranzacţiilor în sectorul tehnologic înregistrează o creştere rapidă, în pofida unor perturbări fără precedent, astfel că 47% dintre directorii executivi din sectorul tehnologic anticipează că profitabilitatea îşi va reveni complet în 2021, potrivit studiului EY Technology Global Capital Confidence Barometer (CCB), mai scrie Agerpres.



Conform sursei citate, megatranzacţiile au reprezentat 59% din valoarea globală a tranzacţiilor din sectorul tehnologic în 2020, iar impactul social şi asupra mediului reprezintă elemente importante în definirea strategiilor pe termen lung ale companiilor din sectorul tehnologic



Sectorul tehnologic a înregistrat în ultimul an o creştere spectaculoasă a activităţii de tranzacţionare, în pofida incertitudinilor provocate de pandemie, fuziunile şi achiziţiile (M&A) reprezentând o pârghie esenţială de creştere în efortul de redresare al companiilor. Aceasta este una dintre concluziile celei de-a 23-a ediţii a studiului EY Technology Global Capital Confidence Barometer (CCB), care evaluează gradul de încredere al companiilor în perspectivele economice, în rândul directorilor executivi din domeniul tehnologic.