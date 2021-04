Amazon depășește vânzări de 100 miliarde dolari într-un singur trimestru

Amazon a avut un an 2020 extraordinar de performant financiar, în ciuda pandemiei Covid-19, iar inerția companiei nu se oprește în 2021, arată cifrele economice.

Conform The Verge, compania a publicat performanța financiară pentru primul trimestru din 2021, reușind să atingă vânzări de 108,5 miliarde dolari, depășind pentru prima dată pragul de 100 miliarde într-un trimestru (+44% față de ultimul trimestru din 2020).

Profitul Amazon a explodat de la an la an, crescând cu 8,1 miliarde dolari în primul trimestru al anului acestuia. Acum un an pe vremea aceasta, profitul era de patru ori mai mic. Amazon se așteaptă să depășească și trimestru viitor pragul de 100 miliarde dolari în vânzări, ajungând între 110 și 116 miliarde dolari.