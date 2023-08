Tudor Chirilă, terapie la psiholog: "Trebuie să exersez empatia, recunosc"

"Nu mai merg la terapeut acum. Cred că la un moment dat trebuie să întrerupi, pentru că altfel nu îţi poţi da seama dacă funcţionează. Terapeutul e ca un duhovnic, nu o poţi lua de la capăt cu altul. La terapie eşti mult mai ajutat să găseşti singur nişte răspunsuri, în timp ce la duhovnic eşti mai subordonat. Duhovnicul e o figură morală şi superioară. Terapia la psiholog, însă, e o formă de a discuta mai mult cu tine. Am vorbit foarte mult timp la terapie despre părinţi şi despre copilăria mea. Am considerat mereu că am avut o copilărie fericită. Eu cu inteligenţa emoţională sunt destul de praf, trebuie să exersez empatia, recunosc. Am făcut terapie cu un psiholog", a spus el în podcastul lui Răzvan Exarhu.

"Munca voastră poate răni şi afecta oamenii"

Cu puțin timp în urmă, însă, fosta iubită, Andreea Raicu, dădea ea dovadă de empatie, luându-i apărarea, în urma unor articole apărute în presă.

"Sunt tristă şi revoltată să văd modul absolut dezgustător cum presa a ales să răstălmăcească interviul meu cu Denise Rifai. Nu-mi vine să cred că trebuie să spun asta, dar zecile de articole apărute peste noapte, scrise pe genunchi şi fără nicio bază reală sau argument concret mă pun în această situaţie. NU, Tudor Chirilă nu m-a agresat niciodată. În niciun fel. Am punctat asta şi în emisiune, dar “jurnaliştii” au ales să ignore informaţiile care nu le-ar fi adus viralitatea pe care şi-o doreau.

Am din nou gustul amar pe care relaţia mea de love-hate cu presa românească mi l-a lăsat atâţia ani de zile. Mă întristează că un interviu în care eu am încercat să fiu sinceră şi transparentă, un interviu pentru care voi, publicul şi comunitatea mea, mi-aţi scris atâtea mesaje frumoase, este transformat într-un adevărat circ de insinuări şi judecaţi de valoare fără niciun fundament real.

Poate bat la uşi închise, dragi jurnalişti, dar aş vrea ca, înainte să mai scrieţi şi distribuiţi astfel de articole, să fiţi conştienţi de impactul pe care-l pot avea. Da, munca voastră poate răni şi afecta oamenii. Să nu uităm că în spatele unor astfel de fabricaţii se află o persoană reală, cu sentimente şi emoţii, cu familie şi copii. Tot ce aţi făcut a fost să atacaţi un om fără nicio vină", a a scris Andreea Raicu pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News