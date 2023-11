O dronă kamikaze a lovit o școală din stațiunea Eilat din Israel - VIDEO

O dronă de origine necunoscută a căzut joi într-o şcoală din staţiunea Eilat de la Marea Roşie, în sudul Israelului, fără a provoca victime, a anunţat armata israeliană, informează AFP.



"O dronă a căzut pe o clădire civilă din oraşul Eilat", a scris armata israeliană pe reţeaua de socializare X (fostă Twitter). "Identitatea dronei şi circumstanţele incidentului sunt în curs de investigare".



Potrivit unui purtător de cuvânt al armatei la faţa locului, clădirea unei şcoli în care se aflau persoane în momentul exploziei a suferit pagube. Serviciile de urgenţă au tratat şapte persoane în stare de şoc.



Drona a căzut pe o şcoală primară din Eilat, potrivit unui jurnalist AFP aflat la faţa locului.



Oraşul de la malul mării găzduieşte în prezent zeci de mii de persoane evacuate din nordul Israelului şi din regiunea de graniţă cu Fâşia Gaza, unde luptele între armata israeliană şi Hamas fac ravagii.



Zona din jurul şcolii a fost izolată de zeci de poliţişti şi soldaţi.

