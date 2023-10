Conflictul din Israel ”i-a picat mănușă” lui Vladimir Putin. Bogdan Chirieac: Își umflă mușchii, în timp ce relațiile cu lumea arabă sunt cumplite

Vladimir Putin a declarat miercuri, în timpul vizitei la summitul ”Belt & Road” de la Beijing, că ameninţările şi conflictele din lume ”întăresc” relaţia ţării sale cu China.

În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat care este mesajul pe care, de fapt, vrea să îl transmită Rusia la 12 zile de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, după atacul sângeros al grupării Hamas asupra Israelului.

”Exact ce au vrut să spună. I-am văzut astăzi, umăr la umăr, Rusia supraviețuiește economic datorită Chinei și într-o anumită măsură Indiei, dar în principal Chinei, că are ce îi trebuie Rusiei și Rusia are să îi dea energie, că mare lucru nu are ce să îi dea și materii prime, și, în momentul acesta, toată presiunea enormă internațională care era asupra lui Putin pentru măcelul din Ucraina se ușurează considerabil.

Gândiți-vă că toată lumea arabă, care s-a ținut deoparte, dar nu aprecia ceea ce a făcut Putin, în momentul acesta lumea arabă își caută aliați. Unde sunt aliații?

America nu le vrea drept aliate, deși a venit cu ramura de măslin Joe Biden, la Tel Aviv, astăzi. Se duc către această zonă unde intră în joc și Iranul. În plus, două state-cheie în Golf, Qatarul și Arabia Saudită, două state care au doi ambasadori excepționali la București, care merg pe dezvoltare economică, politică, diplomație, cultură, care pot ajuta cele două state enorm, mai ales Arabia Saudită este noua putere economică a lumii și crește, la fel Qatarul, care se dezvoltă, deci ei încercau, mai ales Arabia Saudită, să normalizeze relația cu Israelul. Prințul Mohammad bin Salman Al Saud, care a și reușit să facă aceste dezvoltări în Arabia Saudită, a pus la frigider acest acord.

Israelul semnase Acordurile Abrahamice, cu patru state arabe, sunt toate puse la frigider, sunt pe hold. Relațiile cu lumea arabă sunt cumplite. Și atunci, unde se duce lumea arabă? Păi către noul pol de putere: Moscova - Beijing”, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.

Chirieac: ”Rusia este un pitic. I-a picat mănușă conflictul din Orientul Mijlociu”

Vladimir Putin a declarat, la finalul unei întrevederi de trei ore la Beijing cu omologul său chinez Xi Jinping, că ”la instrucțiunile mele, Forțele Aerospațiale Ruse încep patrule permanente în zona neutră a spațiului aerian de deasupra Mării Negre. Avioanele noastre Mig-31 sunt înarmate cu sisteme Kinzhal. Aceste complexe au o rază de acțiune de peste o mie de kilometri și o viteză de Mach 9”. Mai mult decât atât, a ținut să sublinieze că ”aceasta nu este o amenințare”.

”Din punct de vedere militar, toată lumea a văzut în Ucraina că Rusia este un pitic. Cum este și din punct de vedere economic, ținând seama de întindere și resursele pe care le are, și economic, și militar, Rusia este un pitic. Acum că își umflă mușchii Putin, își umflă. I-a picat mănușă conflictul din Orientul Mijlociu, Europa nu vorbește pe o singură voce, din mare nefericire.

Vedeți că acum SUA vorbește pe o voce, Rusia pe o voce, Beijingul pe o voce, noi, în Europa, pe zece voci, fiecare în felul lui. Nu spun, și concertul este plăcut, dar în momente de criză este bine să ai conducători. Așa este în operațiunile militare, un conducător unic și ferm ar fi indicat.

Să nu ne speriem de amenințările lui Putin, să nu uităm că s-a proptit în Ucraina, care era dezarmată și, pur și simplu, am văzut ce armament de mâna a treia are. Am văzut cu toții ce înseamnă tehnologia rusească, e în urmă cu 50 de ani”, a mai spus Bogdan Chirieac.

Citește și: Bogdan Chirieac, după discursul lui Joe Biden: Mesajul de foc pe care președintele SUA îl transmite lumii arabe

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.