România învinge Albania la volei masculin în Silver League și termină grupa pe locul întâi

Naționala masculină de volei a României a învins, duminică, 12 iunie, la Galați, reprezentativa similară a Albaniei, cu 3-0 (18, 19, 22), în ultimul meci din grupa B, a Silver League.

În urma rezultatelor din grupă, tricolorii sunt calificați la turneul final. Cu cinci victorii și o înfrângere, naționala masculină de volei a ocupat primul loc în grupă, cu 14 puncte, fiind urmată de Macedonia de Nord și Albania, cu 10 puncte, și Bosnia și Herșegovina, cu 2.

Singura înfrângere pe care a suferit-o naționala tricoloră a venit în runda a 5-a, în deplasare, cu Macedonia de Nord.

Citește și / Simona Halep, a doua favorită a turneului WTA de la Birmingham

Jucătoarea de tenis Simona Halep a fost desemnată a doua favorită a turneului WTA 250 de la Birmingham, dotat cu premii totale de 251.750 de dolari şi care va începe luni, iar în prima rundă va înfrunta o adversară venită din calificări.

Alte două românce se află pe tabloul principal al turneului, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse. Sorina Cîrstea, cap de serie numărul şase, va juca în primul tur contra americancei Shelby Rogers. Gabriela Ruse o va avea ca adversară la debut pe Qiang Wang.

Simona Halep a participat la Sport Festival, un eveniment care a cuprins, printre altele, și retragerea oficială din activitate a lui Horia Tecău. La finalul festivității, fostul lider mondial a dezvăluit care este unul dintre marile sale regrete din carieră.

„A fost un eveniment deosebit. Mă bucur foarte mult că am venit și am fost alături de Horia în, poate, cel mai emoționant moment al lui. Sigur că am avut emoții și m-am gândit că o să urmeze și momentul meu peste câțiva ani. Mă bucur că Horia a luat decizia asta fiind fericit și fiind împăcat. S-a bucurat din plin și s-a bucurat să aibă alături prietenii. Din păcate, n-am putut să ajung la Jocurile Olimpice ca să joc alături de el. Eu vreau să joc, dar pe el nu cred că-l mai conving... Este un pic prea târziu (n.r. râde)”, a spus Simona Halep, potrivit Pro Arena.

„Este o perioadă a schimbărilor pentru mine. Simt că sunt mult mai experimentată și iau decizii mult mai bune. Mă bucur pentru tot ce se întâmplă în viața mea și sunt foarte entuziasmată. Sper să fie bine. Asta îmi doresc (n.r. să mai câștige un titlu de Grand Slam), muncesc pentru asta și sper să reușesc. Nu știu dacă sunt la fel de puternică, în acest moment. Nu vreau să pun presiune pe mine pentru rezultate, vreau doar să progresez cât se poate de mult. Vreau să ating cel mai bun nivel al meu. Muncesc pentru asta și îmi doresc să mai câștig un Grand Slam, dar asta vedem în timp", a spus Simona Halep.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News