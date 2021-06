O voleibalistă sârbă, amendată pentru un gest rasist la adresa adversarelor thailandeze

Conform BBC, jucătoarea sârbă de volei Sanja Djurdjevic a fost suspendată pentru două partide după ce a făcut un gest rasist în timpul unui meci împotriva Thailandei, săptămâna trecută. Sportiva a fost surprinsă cum și-a micșorat ochii cu degetele pentru a-și jigni adversarele, revoltându-i astfel pe fanii din mediul online.

Jucătoarea, care va pierde meciurile echipei sale naționale cu Belgia și Canada, și-a cerut scuze pentru gest, alături de Federația Sârbă de Volei, numind incidentul drept „o simplă neînțelegere”. 20.000 de franci elvețieni este amenda pe care federația va trebui să o plătească pentru ceea ce s-a întâmplat în partida cu Thailanda.

