"M-a distrus experiența aia". Radu, fiul lui Ștefan Bănică, mărturisește cu sinceritate: Dacă nu beau ceva, nu pot să deschid gura!

Radu este o apariția cam timidă pe la evenimente, sperând să tracă neobservat. Când jurnaliștii îl abordează, se retrage timid. "Dacă nu beau ceva, nu pot să deschid gura! Mai lăsați-mă puțin să-mi revin“, ar fi fost replica acestuia, atunci când a fost abordat pentru un interviu, potrivit click.ro.

Băiatul lui Ștefan Bănică Jr. a și recunoscut că are probleme cu tracul și emoțiile.

"M-a distrus experiența aia, am zis că eu nu mai deschid gura”

"N-am cântat până la 18 ani. Am făcut pian zece ani, dar n-am putut cu vocea. Am avut un trac și o groază să deschid eu gura. Eu îl admiram foarte mult, încă-l admir pe un cântăreț - Shawn Mendez... Și eu stau pe canapea și stau să-mi pice un deal (n.r. o afacere). Păi, nu o să fac nimic în viața asta, și-mi spun: trebuie să mă trezesc la realitate! Și am început, ușor-ușor, să mai deschid gura pe lângă alți oameni.

Organizasem un eveniment pentru o strângere de fonduri și am zis: vreau și eu să cânt, dacă se poate. Și am cântat acolo, am avut un negativ. Ceva... nu că oribil, dacă văd acum o poză sau o filmare de la acel eveniment mie îmi cade părul din cap. M-a distrus experiența aia, am zis că eu nu mai deschid gura”, a povestit Radu Ștefan Bănică, despre primul moment în care a cântat live.

"Când eram mic, i-am spus tatălui meu că vreau să fiu artist. Vreau să cânt, vreau stadioane, eu de mic mi-am făcut ideea. Și-mi spune tata că muzica nu e o meserie, este un hobby. Dacă vrei meserie, te faci actor. Și în capul meu zic: hmm... eu vreau să mă fac și actor.

Cred că el se referea la hobby prin faptul că, dacă vrei muzică, te duci la Conservator. Doar că eu am vrut să fiu de mic artist, am vrut să cânt”, a mai povestit fiul lui Ștefan Bănică Jr.

Vezi și: De ce s-au căsătorit Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică în Bulgaria: "Am reuşit să le aducem lacrimi"

Andreea Marin, dezvăluire despre Ștefan Bănică Jr, după câțiva ani de la DIVORȚ: E mai bine uneori să rămânem cu...

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News