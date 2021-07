Cine va avea ochii vineți după trecerea ”brutală” la mașini electrice, cum îi spunea Ghinea lui Radu Tudor

Ministrul Cristian Ghinea îi spunea, săptămâna trecută, lui Radu Tudor, că Europa pregătește trecerea, chiar brutală, la mașini electrice. Am citat, motamo, vorba tovarășului Ceaușescu.

România a prevăzut în Planul Național pentru Redresare și Reziliență (PNRR) construcția a 13 mii de noi stații de încărcare pentru mașini electrice, a mai adăugat ministrul Proiectelor Europene. Greu de spus dacă va fi și aprobat PNRR, în condițiile în care UE ar dori să construim peste 30 de mii de stații, dar să nu ne luăm, acum, din nimica-toată. Alta este, în opinia mea, principala problemă. La nivel continental, să ne-nțelegem, nu aici, unde alergăm cu 30 de ani în urma plutonului.

Să reținem cuvântul ”brutal”. Așa acționează politicienii de la Bruxelles în ceea ce privește virajul spre verde? Căci brutal nu înseamnă, totdeauna, și rațional.

Pactul verde menționează că, până în 2025, pe drumurile europene ar trebui să circule un număr de 13 milioane de vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute. Ar trebui să avem cel puțin 30 de milioane de vehicule cu emisii zero până în 2030, iar în 2050 vehiculele cu emisii zero să constituie cea mai mare parte din parcul de vehicule.

E perfect, dacă se rezolvă și problema de la care am pornit. Nu cea cu stațiile de încărcare a bateriilor de mașină, care nu te țin nici de la București la Constanța. Ci cu stațiile de generare. Cu centralele care produc electricitate. De care nu vorbește nimeni!

Astăzi, pentru că e vară și aerul condiționat electric, cu zero emisii, trebuie băgat în priză, România importă ceva curent, necesarul depășind cu câteva procente producția internă. Iar această producție e asigurată, în proporție de 29,7%, de centralele pe cărbune și hidrocarburi.

În medie, centralele pe cărbune, care vor fi închise de Green Deal, acoperă 21% din necesar. În viitorul previzibil, o creștere semnificativă a consumului, generată de noile autostrăzi cu ștecher, asociată cu o reducere a producției de 20 de procente înseamnă un singur lucru. De fapt, două: energie din import (dacă găsim de unde) și un preț mai mare la stațiile de încărcare și la prize. Mai țineți minte cum s-au repezit românii să-și pună centrale de apartament, când era gazul ieftin? După care au cam făcut frigul, fiindcă a urcat (și continuă să urce) prețul gazului?

Iar povestea cu centralele eoliene, lăsați-o mai moale!. Acum se revoltă oamenii că stau trei ore în trafic pe Valea Prahovei, ce va fi când or să stea două-trei zile, să aștepte să bată vântul?