Ghinea, supărat pe ”porcăria” vehiculată în spațiul public despre PNRR - VIDEO

În cursul zilei de 2 iunie a fost prezentat publicului Proiectul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar în urma prezentării criteriilor după care Comisia Europeană va evalua proiectul de țară, ministrul Cristian Ghinea, din partea formațiunii USR din coaliție, a dorit să se adreseze criticilor și „porcăriilor” vehiculate în spațiul public.

„Nemulțumirea, cred că legitimă, a mea și a colegilor mei la toate porcăriile care au fost vehiculate în spațiul public cum că PNRR-ul a fost respins. De abia acum a fost depus și aceasta este grila de evaluare. Deci pe acestă grilă de evaluare se poate vorbi de un proces de aprobare sau respingere, dar dat fiind dialogul foarte bun pe care l-am avut cu comisia, dacă sunt chestiuni pe care trebuie să le reglăm, le vom regla și le vom modifica astfel încât să avem PNRR-ul aprobat”, a declarat ministrul

PNRR, trimis luni la Bruxelles

România a depus oficial Planul Naţional de Rezilienţă şi Redresare la Bruxelles şi urmează evaluarea oficială a Comisiei Europene, a anunţat, luni, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, într-un videoclip postat pe Facebook, transmite Agerpres.



"Am trimis PNRR-ul la Bruxelles, adică în sistemul informatic al Comisiei Europene. La ora 15:30 am terminat de upload-at toate cele 240 de fişiere care înseamnă acum PNRR-ul, împărţit pe aproape 30 de capitole. Suntem aproape de capătul drumului, ca să zic aşa. În acest moment, România are PNRR-ul oficial depus. Urmează evaluarea oficială a Comisiei Europene. Vom avea câteva luni în care vom primi scrisori de evaluare pe fiecare componentă, va trebui să decidem cum ţinem cont de aceste observaţii, astfel încât, la toamnă, să avem planul aprobat şi să mergem mai departe", a transmis Ghinea.

