Când trebuie, de fapt, să bei cafeaua: Greșeala pe care o fac mulți oameni

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Specialiștii atrag atenția că a consuma cafeaua dimineața, imediat după trezire, nu este întotdeauna un obicei benefic pentru organism.

Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi pentru energie, însă efectele sale depind nu doar de cantitate, ci și de momentul în care este consumată, potrivit 20minutos.es.

Potrivit nutriționistei Klau Gago, alegerea orei la care bei cafeaua ar trebui să țină cont de procesele naturale ale organismului și de modul în care acesta se trezește și își reglează nivelul de energie.

Nutriționista susține că nu este întotdeauna recomandat să bei cafea imediat după trezire. Potrivit acesteia, organismul produce în mod natural cortizol dimineața pentru a ne ajuta să ne trezim, iar consumul de cafea în acest moment poate interfera cu acest proces și poate influența nivelul de energie pe parcursul zilei.

Potrivit nutriționistei, momentul în care este consumată cafeaua este la fel de important ca băutura în sine. Aceasta recomandă amânarea consumului primei cești de cafea după trezire, deoarece astfel nivelul de energie poate rămâne mai stabil pe parcursul dimineții.

Ea atrage atenția că, atunci când cafeaua este consumată pe stomacul gol sau după un somn insuficient, poate provoca nervozitate și fluctuații ale energiei. În schimb, hidratarea și un mic dejun echilibrat înainte de cafea pot reduce aceste efecte.

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Cafeaua nu oferă energie reală, ci doar reduce senzația de oboseală

Potrivit nutriționistei, cafeaua nu oferă energie reală, ci doar reduce senzația de oboseală. Specialista atrage atenția că multe persoane ajung într-un cerc vicios care înseamnă consum repetat de cafea, scăderi ale energiei și somn de slabă calitate. Ea a explicat că problema nu este consumul moderat de cafea, ci momentul în care aceasta devine indispensabilă pentru funcționarea zilnică, în locul unui somn odihnitor.

Klau Gago a explicat că, de multe ori, organismul are nevoie de odihnă și mai puțin de cofeină. Aceasta recomandă ca prima cafea să fie consumată la aproximativ două ore după trezire și atrage atenția că în cazul în care este băută prea târziu în cursul zilei, aceasta poate afecta calitatea somnului.

Potrivit expertei, importantă nu este eliminarea cafelei, ci consumul ei într-un mod care să respecte nevoile și ritmul natural al organismului.