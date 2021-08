Vacanțe Croația / Austria, certificat COVID anulat. Răzvan Pascu: Mă aştept ca această perioadă să fie extinsă

"Pentru toamna aceasta, să fim oarecum precauţi şi să alegem destinații care ne permit să stăm mai mult în natură, asta însemnând, poate, în afara marilor oraşe şi să facem circuite inclusiv cu maşina, tururi de insulă. Asta se poate face inclusiv în Sicilia, în Sardinia, în Islanda. Sunt destinaţii în care poţi să stai o săptămână sau două doar în natură, fără să te plictiseşti", a spus Răzvan Pascu, la Antena 3.

Vezi și: Vacanță în Italia. Concediu în renumita Insulă Capri (GALERIE FOTO)

Vacanţele în Grecia sau Turcia

"Deja preţurile încep să scadă şi, undeva după 20-24 august, preţurile vor scădea inclusiv în România şi în afara României. Eu am fost, anul trecut, o lună şi jumătate în Grecia. Am plecat pe 1 septembrie în Kefalonia şi a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o pentru că nici preţurile nu au fost la fel de mari şi nici nu a fost aglomerat. Eu nu îi înţeleg pe cei care se înghesuie să meargă în iulie, în august, când e şi scump, şi serviciile sunt mai proaste, şi foarte aglomerat, și când ai putea să te bucuri de o vreme foarte plăcută într-o destinaţie precum Grecia sau chiar şi Bulgaria, până în jur de 15 septembrie. De Turcia oamenii am văzut că încă se feresc un pic că este pe lista roşie şi dacă nu sunt vaccinaţi îşi fac griji", a mai spus Răzvan Pascu.

Vacanțele în Croația și Austria

Cât despre situația celor care au vacanțe programate în Croaţia, Austria, unde se vorbeşte despre anularea certificatului COVID dacă vaccinul a fost făcut în urmă cu mai mult de 240 de zile, consultantul în turism a mai spus: "Această regulă este dată undeva pe la începutul anului, când nu se ştia valabilitatea acestui vaccin şi ei au spus că dacă ai certificatul de vaccinare care o să aibă mai mult de 6-7 luni atunci nu îl vei mai putea folosi. Eu mă aştept ca această perioadă să fie extinsă fie la 9 luni, fie la 12 luni".

Vezi și: Vacanță în Grecia. Insula Skiathos, destinația de vis pentru concediul tău (GALERIE FOTO)

Vacanță în Italia. Portofino, concediu de lux pe Riviera Italiană (GALERIE FOTO)