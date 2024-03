UE, sancțiuni împotriva a ”30 de persoane și entități” responsabile de moartea lui Navalnîi

Josep Borrel, șeful diplomației Uniunii Europene, a afirmat că omologii săi europeni au convenit impunerea de sancțiuni unor persoane și organizații responsabile de moatea lui Aleksei Navalnîi, opozantul rus care a decedat luna trecută, în timp ce se afla într-o închisoare din Siberia, transmit Reuters și AFP, notează Agerpres.

”Am căzut de acord asupra unor sancțiuni împotriva celor care sunt responsabili de moartea lui Aleksei Navalnîi”, a declarat Borrell la finalul unei reuniuni a miniștrilor afacerilor externe ai UE desfășurate la Bruxelles.

Borrell a menționat că este vorba de aproximativ ”30 de persoane și entități” fără a le identifica.

În cadrul aceleiași reuniuni a fost adoptat ”un fond de 5 miliarde de euro pentru ajutorul militar acordat Ucrainei”, precum și un ”sprijin puternic pentru utilizarea veniturilor excepționale din activele rusești înghețate pentru a sprijini SUA”, potrivit unei postări făcute de Borrell pe platforma X.

Important #FAC, w/ @SecBlinken & @DmytroKuleba as guests via VTC.

My takeaways:

- Adoption of a €5 bln Fund for military aid to Ukraine.

- Strong support to use windfall revenues of Russian frozen assets to support UA.

- Sanctions on those responsible for Navalny’s murder. 1/2