Românul cu Tico a ajuns iar în Grecia. A ales Kefalonia: Îți dai seama că ai pășit în paradis - Foto

”1, 2 ,3 ,4... Hai si cu 5!

Cinci ani in Grecia cu același Tico! Anul acesta am ales Kefalonia. Din ianuarie am găsit super gazdă, 5 stele din 5 posibile și un preț bun pentru luna ianuarie, excelent la ce prețuri sunt acum.

Drumul a fost dintr-o bucată (București-Nidry) și pentru că mă tot frământau tot felul de griji privitoare la drum, în noaptea dinaintea plecării am dormit numa' 5 ore... Plecat pe la ora 19 din Pantelimon, mașina plină ochi, dar ceva mai ușoară ca în celelalte drumuri. Normal, berea mea, perna mea, prosopul și cearceaful meu.

Am ajuns în port după fix 14 ore cu tot cu opriri. 1140 km drum foarte lejer, puține mașini, puține depășiri, puțin timp stat în vămi.

Mașina a mers PERFECT, PERFECT, PERFECT! Consum de Tico pe gpl, nu îți mai bați capul cu prețul combustibilului. Am bugetat 1000 de lei pentru vreo 3000 km (jumătate din valoarea ei de piață).

Pe Tico l-am pregătit ceva mai intens pe partea de frâne, (preventiv) i-am schimbat furtunele de frână (originale după 23 de ani) care arătau bine dar am văzut pe Google maps ce diferențe de nivel sunt pe Kefalonia și am zis să merg liniștit, plăcuțe de frâna noi și aerul condiționat, care a fost un noroc să găsesc piese pentru el, și bineînțeles, o mare gaură în buget. Sper să țină mai multe zile față de cel de anul trecut care a cedat după 3 zile.

Mecanicul Ion a stat până târziu în noapte să rezolve aerul condiționat, dar pentru asta e super mecanic, nu?

După doi ani de Sithonia și Kasandra am zis că nu trebuie să am mari așteptări de la Kefalonia, ce poate fi atât de spectaculos? Dar... de cand ajungi în portul Fiskardo și te uiți la apa aia de un albastru special, îți dai seama că ai pășit în paradis, drumul până la gazdă a fost numai cu ”wow!”. După ce scap de forma scaunului, am să fac mai multe poze și revin cu impresii. Viața e frumoasă când știi să ți-o faci frumoasă. Vacanță frumoasă să aveți” a scris românul cu Tico, Ion Iliescu, pe Forum Grecia.

Citește și: Ce este Panigiri, experiență de vară unică. Dacă ești în Grecia, trebuie să citești ASTA! Se întâmplă în 15 august

Și dacă ați uitat de experiența de anul trecut, iată ce scria acesta:

”Am încheiat și vacanța pe acest an. Ce pot să zic... sunt mut. După 2950 km dus întors și toate locurile superbe pe care le-am descoperit, ne-am întors cu amintiri despre care putem să povestim nepoților. Am doi copii cu ochi albaștri care (mi-au spus în mare secret) că lui David i se face un gol în stomac când vede apă turcoaz, lui Alexandra i se zbârlește părul pe mână când, după o curbă se zărește marea de sus de un albastru ireal. Cum să nu faci tot ce îți stă în putință să le trezești astfel de senzații?

”Tico, o mașină excepțională. Am impresia că și ei îi place în Grecia”

De patru ani mergem în Grecia cu aceeași mașină (tico) care este o mașină excepțională, am impresia că și ei îi place. Motorul se schimbă când plecăm la drum, trage mai bine, urcă în turații mai repede. Nu are electronică, totul e mecanic și orice inconvenient îl afli în secundă următoare. Pentru cei ce se îngrijorează de starea tehnică a mașinii îi asigur că am grijă de ea ca de copilul meu, are totul schimbat cu piese noi, totul reglat ca la carte. Ca să faceți o comparație, o bujie costă 10-15 lei, eu am dat 85 de lei pe una. De ce? Pentru că sunt obsedat de perfecțiune și nu poți fi perfect cu ieftineală. Mai avem un Spark dar nu e de plecat cu el la drum, ne obosește la drumuri scurte...

Citește continuarea aici

Citește și: Kefalonia, superba insulă grecească de unde era bunicul lui Ion Luca Caragiale (GALERIE FOTO)

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News