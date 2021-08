Reghecampf (CSU Craiova), după eșecul cu Botoșani: Asta nu se va mai întâmpla!

Laurențiu Reghecampf, antrenorul oltenilor, a pierdut pe teren propriu, la primu său meci de la revenirea în Liga 1. După meci, acesta a recunoscut că echipa are nevoie de noi transferuri și i-a critica pe unii jucători.

'E dureros pentru toată lumea. Două reprize total diferite. O primă repriză foarte bună, unde am controlat jocul, am și marcat. În a doua repriză, am avut 10 minute foarte slabe, când adversarul a marchat două goluri. N-ar trebui să se întâmple la o echipă de nivelul ăsta. Le-am spus jucătorilor că n-am cum să trec cu vederea anumite chestii. N-am cum să fac o analiză acum. Ai ocazii, marchezi, dar termini meciul cu o înfrângere. Toată lumea rămâne cu ultima impresie, aceea că ai pierdut meciul.', a spus Reghecampf.

'Eu zic că azi am avut și puțin ghinion. Portarul lor a salvat incredibil. Pe mine mă deranjează că primim goluri foarte ușor, unde putem fi mai concentrați. Cunosc calitățile lor, știu că putem marca din aproape orice situație, dar trebuie să ne concentrăm pe partea de apărare, unde primim foarte ușor gol.', a subliniat Reghecampf.

'Noi invităm adversarul să dea gol și asta nu se va mai întâmpla'

'În situația respectivă (n.r - golul lui Enriko Papa), suntem 6 contra 3. Suntem în avantaj, avem om lângă omul care a marcat, deci n-ar fi trebuit să se întâmple asta. Trebuia să blocheze. Suntem prea poeți în 16 metri și n-ai voie, mai ales la primul gol. Dacă te duci cu el, trebuie să pui piciorul și să nu-l lași să tragă. Noi invităm adversarul să dea gol și asta nu se va mai întâmpla. Avem mulți jucători cu calitate, dar probabil o să avem niște discuții, vedem ce vom putea face în anumite poziții, pentru că mai avem nevoie de anumite întăriri. Toată lumea e de acord cu întăririle, în special patronul, dar nu se pot face peste noapte.', a menționat Reghecampf.

'Nu știu despre discuția cu Andrei Vlad. Am spus că Andrei e un portar de valoare, e interesant pentru orice echipă. Am vorbit cu Vînă. Mi-a spus exact ce a făcut, a făcut toată pregătirea, însă n-am avut emoții cu el. Mai are și el de muncă, trebuie să se integreze', a mai spus Reghecampf, după meci.

